CANAL RCN
Economía

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero

La divisa sigue cayendo en su valor durante este inicio de año.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
04:07 p. m.
Durante las primeras semanas de 2026, el mercado cambiario en Colombia ha experimentado una tendencia que ha sorprendido a analistas y ciudadanos por igual: una marcada valoración del peso colombiano frente al dólar estadounidense.

Tras un inicio de año donde la divisa rondaba los $3.800, la divisa extranjera ha encadenado varias jornadas a la baja, situándose en niveles que no se veían desde hace varios meses.

Así cerró el dólar hoy 21 de enero en Colombia

Al cierre de la jornada de este miércoles 21 de enero de 2026, la moneda estadounidense consolidó su tendencia de estabilidad con un ligero sesgo a la baja, rompiendo nuevamente la barrera de los $3.700.

La moneda estadounidense se pagó al cierre a 3.671 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% con respecto a los 3.675,50 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Esto representa una estabilidad casi absoluta respecto al cierre de ayer ($3.671,50), aunque mantiene la pérdida acumulada de cerca de $30 en lo que va de la semana.

Durante el día, el dólar alcanzó un techo de $3.684,68 y tocó un suelo de $3.650,00, demostrando que el peso colombiano sigue resistiendo con fuerza las presiones externas.

Con este comportamiento, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves se proyecta por debajo de los $3.683, lo que beneficia a los importadores y ayuda a contener los costos de productos de la canasta básica que dependen de insumos extranjeros.

Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad podría regresar dependiendo de los anuncios sobre la política fiscal y el futuro del sistema pensional en el país.

