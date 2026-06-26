Nuevo remate de la SAE: Cómo comprar carros, motos y viviendas desde 2 millones de pesos

Una de las oportunidades más esperadas por los colombianos para adquirir vivienda o vehículo propio a precios competitivos ha regresado. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la apertura de una nueva jornada de subastas virtuales en la que se ofertarán carros, motocicletas y bienes inmuebles con precios base que arrancan desde los 2 millones de pesos.

Esta iniciativa busca comercializar activos que han pasado a favor del Estado mediante procesos administrativos, permitiendo que ciudadanos particulares y empresas los adquieran de forma legal, transparente y digital.

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Los lotes disponibles se encuentran distribuidos en ciudades clave del país como Bogotá, Yumbo (Valle del Cauca), Neiva, Villavicencio y Madrid (Cundinamarca).

¿Qué bienes están disponibles en la subasta de la SAE?

El catálogo de esta nueva convocatoria de la SAE destaca por su variedad y por incluir precios de salida muy inferiores a los del mercado comercial tradicional. Los interesados encontrarán desde vehículos particulares hasta infraestructura de carga pesada:

Motocicletas individuales: Destaca una moto Suzuki UR110 modelo 2020 en Villavicencio, con un valor base de salida de $2.090.633 pesos.

Lotes de motos: En Yumbo se oferta un conjunto de 8 motocicletas Yamaha BWS 125X por una base cercana a los 13 millones de pesos, e igualmente un lote de 5 motos Kymco Twist modelo 2018 en Neiva por 11 millones de pesos.

Vehículos particulares: Se subastarán lotes de automóviles tipo hatchback (que incluyen modelos comerciales como el Kia Picanto o Chevrolet Spark) ideales para inversión o transporte particular.

Apartamentos e inmuebles: Diferentes propiedades raíces administradas por la entidad entran en la puja con valores altamente competitivos.

La entidad recuerda que todos los bienes se entregan en el estado físico y jurídico en el que fueron recibidos, por lo que se recomienda revisar con atención las fichas técnicas antes de ofertar.

Paso a paso: Cómo registrarse y participar en la sala virtual

Para evitar fraudes, todo el proceso de puja se realiza 100% en línea mediante una plataforma bancaria autorizada. Las ofertas para la mayoría de los bienes abren el 2 de julio de 2026 a las 12:00 del día y se cerrarán el 3 de julio de 2026 a las 10:30 de la mañana.