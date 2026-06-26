Nuevo remate de la SAE: Cómo comprar carros, motos y viviendas desde 2 millones de pesos
Carros, motos y apartamentos desde los $2 millones entran a subasta por la SAE. Así puedes inscribirte y participar.
Noticias RCN
03:02 p. m.
Una de las oportunidades más esperadas por los colombianos para adquirir vivienda o vehículo propio a precios competitivos ha regresado. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la apertura de una nueva jornada de subastas virtuales en la que se ofertarán carros, motocicletas y bienes inmuebles con precios base que arrancan desde los 2 millones de pesos.
Esta iniciativa busca comercializar activos que han pasado a favor del Estado mediante procesos administrativos, permitiendo que ciudadanos particulares y empresas los adquieran de forma legal, transparente y digital.
Los lotes disponibles se encuentran distribuidos en ciudades clave del país como Bogotá, Yumbo (Valle del Cauca), Neiva, Villavicencio y Madrid (Cundinamarca).
¿Qué bienes están disponibles en la subasta de la SAE?
El catálogo de esta nueva convocatoria de la SAE destaca por su variedad y por incluir precios de salida muy inferiores a los del mercado comercial tradicional. Los interesados encontrarán desde vehículos particulares hasta infraestructura de carga pesada:
- Motocicletas individuales: Destaca una moto Suzuki UR110 modelo 2020 en Villavicencio, con un valor base de salida de $2.090.633 pesos.
- Lotes de motos: En Yumbo se oferta un conjunto de 8 motocicletas Yamaha BWS 125X por una base cercana a los 13 millones de pesos, e igualmente un lote de 5 motos Kymco Twist modelo 2018 en Neiva por 11 millones de pesos.
- Vehículos particulares: Se subastarán lotes de automóviles tipo hatchback (que incluyen modelos comerciales como el Kia Picanto o Chevrolet Spark) ideales para inversión o transporte particular.
- Apartamentos e inmuebles: Diferentes propiedades raíces administradas por la entidad entran en la puja con valores altamente competitivos.
La entidad recuerda que todos los bienes se entregan en el estado físico y jurídico en el que fueron recibidos, por lo que se recomienda revisar con atención las fichas técnicas antes de ofertar.
Paso a paso: Cómo registrarse y participar en la sala virtual
Para evitar fraudes, todo el proceso de puja se realiza 100% en línea mediante una plataforma bancaria autorizada. Las ofertas para la mayoría de los bienes abren el 2 de julio de 2026 a las 12:00 del día y se cerrarán el 3 de julio de 2026 a las 10:30 de la mañana.
- Ingrese al portal oficial de El Martillo del Banco Popular e inicie sesión. Si no tiene una cuenta, cree un usuario registrando sus datos básicos y asegúrese de contar con su Registro Único Tributario (RUT) activo.
- Explore los vehículos o inmuebles disponibles. Verifique los archivos fotográficos, las descripciones técnicas, el kilometraje y la ubicación exacta de las bodegas de almacenamiento.
- Para habilitarse en la puja de un lote específico, debe realizar un depósito de dinero a través del sistema de pagos seguros en línea (PSE). Este dinero funciona como garantía de seriedad de la oferta.
- Durante las fechas señaladas (2 y 3 de julio), acceda a la "Sala Virtual". El sistema cuenta con un cronómetro en tiempo real y le notificará de inmediato si su propuesta va ganando o si fue superada por otro participante.