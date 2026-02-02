CANAL RCN
Economía

Giro inesperado en el precio del dólar en Colombia HOY 2 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 2 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
08:32 a. m.
El dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, abrió este 2 de febrero de 2026 en 3.660,100 pesos.

En consecuencia, respecto al viernes 30 de enero de 2026, que había sido el último día en el que había cerrado, subió 15,1 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado de este 2 de febrero se ubicó en 3.670,47 pesos, lo que significa que, en comparación con el viernes, subió 9,18 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia del lunes de la semana pasada (26 de enero de 2026), subió exactamente 32.59 pesos, que equivalen a un ascenso del 0.9%.

Además, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (2 de enero de 2026), se detectó una reducción de 86.61 pesos, que representan un 2.31%.

Por otra parte, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (2 de febrero de 2025), el descenso fue de 513.46 pesos.

Y, por último, teniendo en cuenta la TRM con la que inició el 2026, la deducción fue de 86.61 pesos y 2.31%.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Luego de que el Banco de la República reveló la tasa de apertura de este 2 de febrero, se comenzaron a detectar las siguientes tarifas en las casas de cambio para compra y venta de dólares.

  • Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

 

