CANAL RCN
Economía

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 6 de noviembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
04:53 p. m.
Este 6 de noviembre de 2025 el dólar abrió en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de 3.839,47 pesos.

Eso significa que no solo descendió 33 pesos respecto al día anterior (5 de noviembre de 2025), sino que también alcanzó el nivel más bajo en más de dos semanas.

Además, la divisa estadounidense siguió teniendo múltiples variaciones a lo largo de la jornada y, por segundo día consecutivo, volvió a cerrar a la baja.

¿Qué tantos pesos siguió perdiendo el dólar en el cierre de este 6 de noviembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 6 de noviembre de 2025

El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República de Colombia, cerró con una tasa exacta de 3.785,00 pesos.

Asimismo, a lo largo de la jornada, de acuerdo con el monitoreo y el análisis de la entidad bancaria, la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.806,978 pesos, mientras que alcanzaron a moverse exactamente 1.736,067 millones de dólares.

En medio de ese panorama, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia está en 3.750 pesos, mientras que el de venta rodea los 3.880 pesos.

No obstante, las casas de cambio de las principales ciudades del país han manejado estas tarifas a lo largo del día:

  • Bogotá: 3.770 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.
  • Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.710 pesos para compra y 3.860 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas de apertura de los últimos días

Durante esta semana, el dólar ha permanecido en el rango de los 3.800 pesos.

Las Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes:

  • Lunes 3 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
  • Martes 4 de noviembre de 2025: 3.860,12 pesos.
  • Miércoles 5 de noviembre de 2025: 3.872,47 pesos.
  • Jueves 6 de noviembre de 2025: 3.839,47 pesos.

 

