CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia llegó a precio no visto en varios días: así se cotiza hoy 6 de noviembre

El dólar en Colombia cae a $3.839,47 hoy 6 de noviembre, marcando el nivel más bajo en más de dos semanas. Conozca el impacto de esta caída histórica en 2025.

Dólar en Colombia llegó a precio no visto en varios días: así se cotiza hoy 6 de noviembre
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólarcontinúa su senda a la baja en el mercado colombiano, registrando hoy, 6 de noviembre de 2025, un nuevo hito de alivio para el peso.

¡Cambio sorpresivo y clave en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 5 de noviembre de 2025!
RELACIONADO

¡Cambio sorpresivo y clave en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 5 de noviembre de 2025!

La Tasa Representativa del Mercado (TRM)se fijó en $3.839,47 pesos, una cifra que no se veía desde hace más de dos semanas, específicamente desde el pasado 20 de octubre de 2025. Este descenso robusto reafirma una tendencia de fortaleza del peso colombiano frente a la divisa estadounidense.

La jornada de hoy consolidó una importante caída de 33 pesos respecto al día anterior, lo que se traduce en un descenso del 0.85%.

Precio del dólar en Colombia hoy, 6 de noviembre de 2025

El valor actual del dólar no solo es bajo en el contexto inmediato, sino que muestra una solidez notable al ser analizado en el mediano y largo plazo.

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa
RELACIONADO

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar experimentó una disminución significativa del 1.18% (equivalente a $45.82 pesos).

En el horizonte mensual, el precio se redujo un 0.9% ($34.71 pesos). Estas cifras indican que el precio se está consolidando por debajo de la barrera de los $3.900, una señal positiva para las expectativas inflacionarias y para los importadores.

Alivio anual histórico para el consumidor

El panorama más alentador se concentra en la comparación acumulada. El retroceso del dólar frente a periodos amplios es la noticia más relevante para el bolsillo del colombiano, ¿por qué?

Así cerró el dólar en Colombia en octubre: atención al cambio y la nueva cotización de la divisa
RELACIONADO

Así cerró el dólar en Colombia en octubre: atención al cambio y la nueva cotización de la divisa

Desde el inicio del año 2025, la divisa cayó un impresionante 12.92%, lo que representa una disminución de $569.68 pesos.

Si se mira la comparación interanual (frente al 6 de noviembre del año anterior), la caída es aún más marcada, alcanzando el 13.17% ($582.39 pesos).

Esta robusta caída anual representa un alivio sustancial para el país, reduciendo la presión sobre los costos de los insumos y los viajes internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2025

Pensiones

Colpensiones hace nuevo llamado a jubilados por trámite importante: pueden quedar sin pensión

Salario mínimo

Así quedaría el salario mínimo en 2026 con aumentos máximos o mínimos, esto dicen los datos

Otras Noticias

Barranquilla

Videos revelan cómo fue recapturado Emilio Tapia en una clínica de Barranquilla

Las autoridades detectaron que Tapia se movilizaba presuntamente en vehículos oficiales de la representante Saray Robayo.

Redes sociales

Este es el actor considerado el ‘más sexy’ del 2025, según la revista People

El actor expresó su emoción al conocer la noticia y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

Comercio electrónico

Shein respondió al escándalo por la venta de muñecas sexuales en su plataforma

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?