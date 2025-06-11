Dólar en Colombia llegó a precio no visto en varios días: así se cotiza hoy 6 de noviembre

El dólarcontinúa su senda a la baja en el mercado colombiano, registrando hoy, 6 de noviembre de 2025, un nuevo hito de alivio para el peso.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM)se fijó en $3.839,47 pesos, una cifra que no se veía desde hace más de dos semanas, específicamente desde el pasado 20 de octubre de 2025. Este descenso robusto reafirma una tendencia de fortaleza del peso colombiano frente a la divisa estadounidense.

La jornada de hoy consolidó una importante caída de 33 pesos respecto al día anterior, lo que se traduce en un descenso del 0.85%.

Precio del dólar en Colombia hoy, 6 de noviembre de 2025

El valor actual del dólar no solo es bajo en el contexto inmediato, sino que muestra una solidez notable al ser analizado en el mediano y largo plazo.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar experimentó una disminución significativa del 1.18% (equivalente a $45.82 pesos).

En el horizonte mensual, el precio se redujo un 0.9% ($34.71 pesos). Estas cifras indican que el precio se está consolidando por debajo de la barrera de los $3.900, una señal positiva para las expectativas inflacionarias y para los importadores.

Alivio anual histórico para el consumidor

El panorama más alentador se concentra en la comparación acumulada. El retroceso del dólar frente a periodos amplios es la noticia más relevante para el bolsillo del colombiano, ¿por qué?

Desde el inicio del año 2025, la divisa cayó un impresionante 12.92%, lo que representa una disminución de $569.68 pesos.

Si se mira la comparación interanual (frente al 6 de noviembre del año anterior), la caída es aún más marcada, alcanzando el 13.17% ($582.39 pesos).

Esta robusta caída anual representa un alivio sustancial para el país, reduciendo la presión sobre los costos de los insumos y los viajes internacionales.