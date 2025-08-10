¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió durante este 8 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.867,54 pesos.

En consecuencia, respecto al día anterior (7 de octubre de 2025), subió exactamente 14.35 pesos, lo que representa un ascenso del 0.37%.

Posteriormente, el dólar siguió subiendo de manera constante e, incluso, en el cierre del día, que fue sobre la 1:00 de la tarde, alcanzó su pico máximo. ¿De cuánto fue?

Precio del dólar hoy en Colombia en el cierre del 8 de octubre de 2025: así se cotizó

A pesar de que el dólar había bajado durante el martes 7 de octubre de 2025, volvió a tener un crecimiento considerable este miércoles 8 de octubre.

Y es que, aparte de los 14.35 pesos que subió en la mañana, a la 1:00 de la tarde reportó 28,46 pesos más.

Eso significa que el precio exacto que el dólar alcanzó en Colombia en el cierre de este 8 de octubre de 2025 fue de 3.896,00 pesos, según el Banco de la República.

Además, la entidad también especificó que la tasa promedio del mercado del dólar en Colombia fue de 3.880,036 pesos y que se alcanzaron a mover exactamente 1.277,631 millones de dólares.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El registro histórico del precio del dólar en Colombia indica que en los últimos días ha tenido cambios constantes, pero que no ha alcanzado la barrera de los 3.900 pesos.

Las variaciones de apertura han sido las siguientes: