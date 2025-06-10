Dólar volvió a caer en Colombia: así amaneció su precio hoy, 6 de octubre de 2025

El dólar inició la semana con una ligera caída en el mercado colombiano, pues durante la jornada de este lunes 6 de octubre de 2025, la divisa estadounidense abrió a $3.870, una reducción de $4,18 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida en $3.874,18 por la Superintendencia Financiera.

El dólar se mantiene estable frente a la jornada anterior

A diferencia de los movimientos de semanas previas, el dólar mostró estabilidad en su cotización frente al cierre del viernes, manteniéndose prácticamente en el mismo nivel.

Según los reportes del sistema Set-FX, solo se registró una operación por un monto de US$750.000, reflejando una jornada de baja volatilidad y escasa liquidez al inicio de la semana.

El precio mínimo y máximo fue el mismo —$3.870— lo que confirma la tendencia lateral de la moneda.

Este comportamiento responde, en parte, a la menor demanda de divisas en el mercado local y a la estabilidad de las expectativas frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Comportamiento del dólar frente al mes y al año

En comparación con periodos anteriores, el dólar mantiene una tendencia bajista. Frente al mismo día de la semana pasada, disminuyó un 0,87% (equivalente a $33,94). Si se compara con el mismo día del mes anterior, la caída fue de 2,19% ($86,76).

Desde el inicio de 2025, la divisa acumula una reducción de 12,13%, lo que equivale a $534,97, mientras que frente al mismo día del año anterior, la caída fue del 7,18% ($299,48).

Analistas financieros señalan que el peso colombiano se mantiene fortalecido por el repunte del precio del petróleo y la entrada de inversión extranjera en sectores energéticos, factores que han contenido el alza del dólar en el corto plazo.