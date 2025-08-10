Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

El precio del dólar en Colombia hoy, 8 de octubre de 2025, abrió la jornada con una ligera tendencia a la baja, manteniendo la estabilidad frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera.

La divisa estadounidense se negoció inicialmente en $3.859, lo que representa una disminución de $8,54 frente a la TRM oficial del día, que se fijó en $3.867,54.

Durante la mañana, el dólar registró un precio mínimo de $3.859 y un máximo de $3.860, con cuatro transacciones por un monto total de US$3,2 millones, según reportes del mercado cambiario.

Comportamiento del dólar frente a días y meses anteriores

De acuerdo con los datos del Banco de la República, el valor actual del dólar muestra una variación leve frente al cierre anterior, cuando subió 14,35 pesos (0,37%). Sin embargo, en comparación con otros periodos, la moneda ha tenido una tendencia a la baja:

Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar bajó un 1,43%, equivalente a $56,01.

Frente al mismo día del mes anterior, se redujo 2,36%, es decir, $93,4 menos.

En lo corrido del año, acumula una caída del 12,28%, con una reducción de $541,61.

Y frente al mismo día del año pasado, descendió un 7,81%, equivalente a $327,43.

Contexto económico y expectativas

Aunque el dólar mantiene cierta estabilidad, los analistas prevén movimientos moderados durante octubre debido a factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo.

Por ahora, la moneda se mantiene en niveles cercanos a los $3.800, reflejando un panorama de confianza relativa en la economía colombiana.