CANAL RCN
Economía

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

El precio del dólar en Colombia registró un nuevo movimiento este 8 de octubre: así se cotiza la divisa y cómo ha variado frente a días anteriores.

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
08:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia hoy, 8 de octubre de 2025, abrió la jornada con una ligera tendencia a la baja, manteniendo la estabilidad frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera.

Dólar volvió a caer en Colombia: así amaneció su precio hoy, 6 de octubre de 2025
RELACIONADO

Dólar volvió a caer en Colombia: así amaneció su precio hoy, 6 de octubre de 2025

La divisa estadounidense se negoció inicialmente en $3.859, lo que representa una disminución de $8,54 frente a la TRM oficial del día, que se fijó en $3.867,54.

Durante la mañana, el dólar registró un precio mínimo de $3.859 y un máximo de $3.860, con cuatro transacciones por un monto total de US$3,2 millones, según reportes del mercado cambiario.

Comportamiento del dólar frente a días y meses anteriores

De acuerdo con los datos del Banco de la República, el valor actual del dólar muestra una variación leve frente al cierre anterior, cuando subió 14,35 pesos (0,37%). Sin embargo, en comparación con otros periodos, la moneda ha tenido una tendencia a la baja:

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 3 de octubre de 2025! Así se está cotizando
RELACIONADO

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 3 de octubre de 2025! Así se está cotizando

  • Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar bajó un 1,43%, equivalente a $56,01.
  • Frente al mismo día del mes anterior, se redujo 2,36%, es decir, $93,4 menos.
  • En lo corrido del año, acumula una caída del 12,28%, con una reducción de $541,61.
  • Y frente al mismo día del año pasado, descendió un 7,81%, equivalente a $327,43.

Contexto económico y expectativas

Aunque el dólar mantiene cierta estabilidad, los analistas prevén movimientos moderados durante octubre debido a factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo.

Importante e influyente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Importante e influyente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

Por ahora, la moneda se mantiene en niveles cercanos a los $3.800, reflejando un panorama de confianza relativa en la economía colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiquetes aéreos

Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

Comercio

Frisby España saca del menú la malteada de chocoramo: ¿Qué pasó con Juan Valdez?

Inflación

Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

Otras Noticias

Artistas

Tuboleta confirma cancelación de concierto en el Movistar Arena: habrá devolución de dinero

Tuboleta confirmó que el concierto de Billy Idol en el Movistar Arena fue cancelado por motivos logísticos e informó cómo pedir la devolución del dinero.

María Corina Machado

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

¿Traición en la cúpula? La revelación de María Corina Machado y el entorno de Nicolás Maduro.

Enfermedades

EPS negarían medicamentos a niños con cáncer por vieja norma del Invima

Bogotá

Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos