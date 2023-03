Dólar en Colombia: cerró este jueves 9 de marzo con leve baja

Los anuncios internacionales han disparado la volatilidad del dólar, durante la semana en curso se han registrado fuertes movimientos, este jueves 9 de marzo tras dos jornadas consecutivas al alza, la divisa volvió a caer levente, aunque se mantiene por encima de los $4.700 pesos.

Durante la jornada de negociaciones la Tasa Representativa del Mercado que rigió fue de $4.755 pesos, y, al cerrar el día se ubicó en $4.758, es decir, presentó una caída de $7 pesos, que, a pesar de ser una cifra mínima, es suficiente para poner fin a la escalada del dólar, cuando el día anterior había incrementa $21 pesos.

Alza del dólar en Colombia

Como es habitual en el mercado colombiano, los anuncios internacionales generan fuertes movimientos en el precio de la moneda local frente al dólar, durante la semana anterior la divisa se mantuvo estable a la expectativa de los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego de la reunión, el presidente Jerome Powell despertó de nuevo los fantasmas de una posible recesión global.

Además, confirmó la firme intención de la Fed de continuar con el tono agresivo de más alzas de interés, aunque las cifras muestran que el consumo no se está disminuyendo como se planea, es decir, la política monetaria aún no muestra resultados en el mercado y la inflación parece no dar tregua en el país norteamericano.

Este discurso encareció la divisa en la mayoría de los mercados, especialmente los países de moneda emergente, que dependen de esta tasa de interés para temas fundamentales como la deuda externa, de allí, la importancia de dichos anuncios internacionales en Colombia y otros gobiernos similares de la región.