El dólar en Colombia se desplomó y alcanzó un precio histórico en más de 3 años: así se cotiza hoy 11 de noviembre

El precio del dólar en Colombia reportó este 11 de noviembre de 2025 una Tasa Representativa del Mercado de 3.760,93 pesos.

Esa tarifa indica que alcanzó su nivel más bajo en los últimos tres años debido a que no se reportaba un precio similar desde el 22 de abril de 2022, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.759,54 pesos.

En medio de esa situación, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia está siendo de 3.720 pesos, mientras que el de venta se está ubicando en 3.850 pesos.

No obstante, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.710 pesos para compra y 3.850 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.680 pesos para compra y 3.830 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de noviembre de 2025: estos son los datos más relevantes

El dólar en Colombia descendió 18.27 respecto al inicio de la semana (10 de noviembre de 2025).

Además, respecto al lunes de la semana pasada, el decrecimiento en el precio del dólar fue de 99.19 pesos, lo que representa un 2.57%.

Por otra parte, en comparación con el mismo día del mes anterior (11 de octubre de 2025), la divisa estadounidense bajó 152.31 pesos.

Tomando como referencia el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (11 de noviembre de 2025), el declive fue de 585.77 pesos.

Y, revisando el precio que el dólar reportó en el inicio del 2025, el descenso fue de 648.22 pesos, que significan el 14.7%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas cinco Tasas Representativas del Mercado

El dólar había cerrado la última semana por encima de los 3.800 pesos, pero se ha mantenido por debajo de esa barrera en los últimos dos días.

Los cambios han sido los siguientes: