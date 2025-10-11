Importante precio del dólar en Colombia HOY 10 de noviembre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.779,20 pesos este 10 de noviembre de 2025.

En consecuencia, respecto al viernes 7 de noviembre de 2025, que fue el último día en el que había cerrado, siguió bajando.

Respecto a esa fecha (7 de noviembre de 2025), el dólar perdió exactamente 27.86 pesos. Por lo tanto, se prevé un precio promedio de 3.720 pesos para la compra de dólares y uno de 3.850 pesos para la venta.

Sin embargo, las tarifas que se están manejando en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.710 pesos para la compra y 3.840 pesos para la venta.

Cali: 3.850 pesos para la compra y 3.990 pesos para la venta.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.

Medellín: 3.690 pesos para la compra y 3.840 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de noviembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el lunes de la semana anterior (3 de noviembre de 2025), disminuyó exactamente 80.92 pesos.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (10 de octubre de 2025), decreció 115.79 pesos, lo que representa un 2.97%.

Por otro lado, haciendo el balance con el precio de hace un año (10 de noviembre de 2025), el dólar bajó 567.5 pesos.

Y, mirando en retrospectiva el precio que el dólar alcanzó en el inicio del 2025, el descenso fue de 629.95 pesos, lo que equivale al 14.29%.

Precio del dólar en Colombia: estos han sido los últimos precios de apertura

Después de varios días, el dólar volvió a situarse por debajo de los 3.800 pesos.

Las últimas variaciones han sido las siguientes: