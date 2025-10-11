CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

El dólar en Colombia cerró este lunes 10 de noviembre con una fuerte caída, alcanzando su nivel más bajo desde 2022.

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia marcó un hito este lunes, 10 de noviembre, ubicándose en niveles que no se veían desde 2022.

Importante precio del dólar en Colombia HOY 10 de noviembre de 2025: así se está cotizando
RELACIONADO

Importante precio del dólar en Colombia HOY 10 de noviembre de 2025: así se está cotizando

La moneda estadounidense cerró la jornada en $3.760,83 pesos colombianos, lo que representa un descenso de $ 18,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Además, la operación registró un volumen significativo: una tasa mínima de $ 3.750,31, un máximo de $ 3.780 y 1.259 transacciones por un monto global de US$ 834 millones.

Nivel histórico y contexto del descenso del dólar en Colombia

La cifra de $ 3.760,83 no se alcanzaba desde abril de 2022, lo que señala un giro relevante en la trayectoria del peso colombiano frente al dólar.

Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025

Para hoy 10 de noviembre de 2025, la TMR del día se cotizó oficialmente en $ 3.779,20 pesos.

Y es que respecto al día anterior se mantuvo estable; frente a la misma fecha de la semana anterior bajó un 2,1 % (-$ 80,92); frente al mes anterior bajó un 2,97 % (-$ 115,79); en lo que va del año ha caído un 14,29 % (-$ 629,95); y en comparación con el mismo día del año anterior ha bajado un 13,06 % (-$ 567,50).

Estas disminuciones apuntan a que, tras tres años de subida, el dólar en Colombia “revirtió la subida de los últimos tres años y se ubica cerca de $3.750, como lo señalan los datos.

¿Qué implica esta caída para la economía colombiana?

Para empresas importadoras y ciudadanos que compran bienes en moneda extranjera, esta caída del dólar puede representar condiciones más favorables.

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!
RELACIONADO

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!

Para quienes reciben ingresos en dólares o exportadores, en cambio, puede ser un signo de presión sobre los costos.

Sin embargo, es clave no perder de vista que esta dinámica también puede reflejar expectativas frente a la política monetaria y fiscal en Colombia, así como el comportamiento global del dólar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol HOY: número y signo ganador del 10 de noviembre de 2025

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Automovilismo

Giro a la derecha con semáforo en rojo: este es el único en el que el conductor puede evitar dura multa

Otras Noticias

Bogotá

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas para estudiar en educación superior y técnica: así puede aplicar

Algunos beneficiarios recibirán 100 % de cobertura en matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

Viral

¿Cambio radical?: Feid reveló detalles de un posible “renacimiento” tras rumores de su ruptura con Karol G

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al tomarse las redes sociales para anunciar un contundente cambio en su vida.

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron