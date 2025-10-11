Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

El dólar en Colombia marcó un hito este lunes, 10 de noviembre, ubicándose en niveles que no se veían desde 2022.

La moneda estadounidense cerró la jornada en $3.760,83 pesos colombianos, lo que representa un descenso de $ 18,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Además, la operación registró un volumen significativo: una tasa mínima de $ 3.750,31, un máximo de $ 3.780 y 1.259 transacciones por un monto global de US$ 834 millones.

Nivel histórico y contexto del descenso del dólar en Colombia

La cifra de $ 3.760,83 no se alcanzaba desde abril de 2022, lo que señala un giro relevante en la trayectoria del peso colombiano frente al dólar.

Para hoy 10 de noviembre de 2025, la TMR del día se cotizó oficialmente en $ 3.779,20 pesos.

Y es que respecto al día anterior se mantuvo estable; frente a la misma fecha de la semana anterior bajó un 2,1 % (-$ 80,92); frente al mes anterior bajó un 2,97 % (-$ 115,79); en lo que va del año ha caído un 14,29 % (-$ 629,95); y en comparación con el mismo día del año anterior ha bajado un 13,06 % (-$ 567,50).

Estas disminuciones apuntan a que, tras tres años de subida, el dólar en Colombia “revirtió la subida de los últimos tres años y se ubica cerca de $3.750, como lo señalan los datos.

¿Qué implica esta caída para la economía colombiana?

Para empresas importadoras y ciudadanos que compran bienes en moneda extranjera, esta caída del dólar puede representar condiciones más favorables.

Para quienes reciben ingresos en dólares o exportadores, en cambio, puede ser un signo de presión sobre los costos.

Sin embargo, es clave no perder de vista que esta dinámica también puede reflejar expectativas frente a la política monetaria y fiscal en Colombia, así como el comportamiento global del dólar.