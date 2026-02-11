El dólar volvió a subir en Colombia: así cerró HOY, miércoles 11 de febrero

Así cerró el dólar en Colombia este martes 11 de febrero, en una jornada marcada por leves movimientos al alza y un mercado que sigue reaccionando con cautela frente al panorama económico local e internacional.

La divisa estadounidense terminó el día en $3.671,12, lo que representó un incremento de $11,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.659,71. Durante la rueda cambiaria, el billete verde tocó un mínimo de $3.654 y un máximo de $3.683, con 2.161 transacciones que sumaron cerca de US$1,4 millones.

Así se movió el dólar HOY 11 de febrero en Colombia

Según los datos oficiales del mercado, la TRM de este miércoles 11 de febrero de 2026 subió 7,81 pesos, equivalente a un aumento del 0,21% frente al día anterior.

En comparación con otros periodos, el comportamiento del dólar deja varias señales clave:

Frente al día anterior: subió 7,81 pesos (+0,21%).

Frente al mismo día de la semana pasada: aumentó 1,04% (37,71 pesos).

Frente al mes anterior: cayó 1,54% (57,38 pesos).

Frente al inicio del año: retrocedió 2,59% (97,37 pesos).

Frente al mismo día de 2025: bajó 11,45% (473,22 pesos).

Este balance confirma que, aunque el dólar tuvo un pequeño repunte hoy, en el acumulado del año mantiene una tendencia a la baja.

¿Qué significa este cierre para el bolsillo de los colombianos?

Para quienes siguen de cerca el precio del dólar —ya sea por viajes, compras internacionales o inversiones—, este cierre refleja un mercado relativamente estable, con variaciones moderadas.

La fuerte caída frente al mismo día del año pasado muestra que la divisa sigue lejos de los picos vistos en 2025.