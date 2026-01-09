CANAL RCN
Dólar en Colombia bajó hoy 9 de enero: tocó mínimos que no se veían en semanas

El dólar en Colombia volvió a bajar en el viernes 9 de enero de 2026 y alcanzó a tocar niveles bajos que no se veían desde el año pasado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
10:14 a. m.
El dólar en Colombia este viernes 9 de enero volvió a presentar un movimiento a la baja, luego de un leve aumento en la jornada anterior. Durante la semana se ha mantenido en un nivel estable, mientras los mercados están atentos a la política internacional.

Dólar HOY 9 de enero de 2026

El precio con el que abrió el dólar hoy fue de $3.703,29, una pequeña caída con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día de hoy que se fijó en $3.734,67, lo cual representa $14,16 menos el valor que se tuvo este jueves.

Sin embargo, lo más llamativo de la jornada fue que la moneda norteamericana alcanzó mínimos de $3.698, el precio más bajo en lo que va del año y cifra que no se veía desde hace semanas, mientras que alcanzó un máximo de $3.717.

El comportamiento del dólar tras la primera semana completa del 2026

Desde que inició el año, el dólar no ha pasado la barrera de los $3.800, lo cual fija un balance estable en el corto plazo. La TRM más baja hasta la fecha fue la del miércoles 7 de enero cuando estuvo en $3.730,26, mientras crece la expectativa para ver si sigue cayendo.

El 17 de junio de 2021 fue la última vez en la que la TRM estuvo por debajo de los $3.700, cuando se fijó en $3.690,56, por lo que ahora crece la expectativa para ver si la cifra llega a tocar estos mínimos históricos.

