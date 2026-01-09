Dólar en Colombia cerró la semana a la baja y tocó mínimos este 9 de enero

El dólar cerró la semana en Colombia con una tendencia a la baja, en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales y por datos económicos que llegaron desde Estados Unidos.

Este viernes 9 de enero, la divisa estadounidense tocó niveles mínimos no vistos en varios días, lo que volvió a poner el foco sobre el comportamiento del peso colombiano en el arranque del año.

El contexto externo influyó de manera directa. En el comercio asiático, el dólar cayó mientras los inversionistas asimilaban el dato de empleo en Estados Unidos y seguían atentos a decisiones clave de la Corte Suprema relacionadas con los poderes arancelarios del presidente Donald Trump.

Así cerró el dólar este viernes 9 de enero en Colombia

Al cierre de la jornada, el dólar terminó en $3.717,23, lo que representó una caída de $17,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que fue de $3.734,67.

Durante la sesión, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.698 y un máximo de $3.732.

El nivel mínimo alcanzado durante el día fue uno de los más bajos de la semana, lo que explica el interés que generó este cierre entre analistas y ciudadanos.

¿Qué factores influyeron y cómo cierra la semana el dólar?

En el frente internacional, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en diciembre se crearon 50.000 empleos, por debajo de lo esperado y también inferior al dato del mes anterior, que fue de 56.000.

En cuanto a la TRM, frente al día anterior bajó $14,16, equivalente a un descenso del 0,38 %. Comparado con el mismo día de la semana pasada, el retroceso fue del 0,6 %, mientras que frente al mismo día del mes anterior la caída alcanza el 2,49 %.

Así las cosas, y en términos interanuales, el dólar muestra una disminución más marcada del 14,09 %.