Precio del dólar hoy en Colombia: así fue el cierre de este 12 de febrero

La divisa estadounidense cerró la jornada a la baja en $3.665,82, lo que significó un descenso de $5,19 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, fijada en $3.671,01.

Durante la sesión, el precio tocó un mínimo de $3.647,51 y un máximo de $3.682,82, en una jornada con alta actividad: se realizaron 1.815 transacciones por US$1.225 millones.

Este comportamiento refleja un mercado todavía volátil, con inversionistas atentos tanto al panorama internacional como a los movimientos internos de liquidez.

Así cerró el dólar hoy en Colombia, 12 de febrero

Aunque el cierre fue ligeramente a la baja frente a la TRM, el indicador oficial del día mostró un avance frente a la jornada anterior. Para este jueves, el precio del dólar se ubicó en $3.671,01, con un incremento de 11,3 pesos, equivalente a un aumento del 0,31%.

Sin embargo, cuando se observa el panorama más amplio, la divisa sigue mostrando retrocesos importantes.

Frente al inicio del año, el dólar acumula una caída del 2,29% (86,07 pesos), mientras que en comparación con el mismo día del año anterior registra un descenso mucho más marcado del 11,62%, es decir, 482,79 pesos menos.

Estos datos confirman que, pese a los repuntes diarios, el dólar mantiene una tendencia más débil en el balance anual.

¿Qué dicen las cifras y cómo impacta al bolsillo?

Al comparar con otros periodos, el dólar subió 0,72% frente al mismo día de la semana pasada (26,08 pesos), pero se redujo 1,24% frente al mismo día del mes anterior (46,08 pesos).

Para los colombianos, un dólar alrededor de los $3.600 puede significar alivio en algunos precios, aunque exportadores y sectores ligados al mercado internacional siguen atentos a cualquier cambio brusco.