¡Nuevo precio sorpresivo del dólar en Colombia hoy 14 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió este 14 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.913,24 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes 10 de octubre de 2025, que fue el día en el que cerró en el país durante la última semana, continuó subiendo.

En ese entonces, la Tasa Representativa fue de 3.894,99 pesos, lo que indica que el ascenso fue de 18,25 pesos.

Ante ese panorama, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se está ubicando en 3.810 pesos, mientras que el de venta está siendo de 3.930 pesos.

Sin embargo, las tarifas que se han evidenciado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.830 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 14 de octubre de 2025: estos son los datos más significativos

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana anterior (7 de octubre de 2025), tuvo un incremento de 60.05 pesos, lo que equivale al 1.56%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (14 de septiembre de 2025), el precio del dólar en Colombia subió exactamente 7 pesos, que representan un 0.18%.

Sin embargo, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, se identificó un descenso de 279.32 pesos.

Y, de igual manera, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en el inicio del año, el decrecimiento fue de 495.91 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El precio del dólar ha tenido cambios notables durante los últimos días y en el inicio de esta semana sobrepasó los 3.900 pesos.

Las variaciones han sido las siguientes: