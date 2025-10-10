CANAL RCN
Economía

Nuevo cambio sorpresivo en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 10 de octubre de 2025: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 10 de octubre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
02:10 p. m.
Este 10 de octubre de 2025, en el cierre de la semana, el precio del dólar abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 3.894,99 pesos, según el Banco de la República.

Esa tarifa significa que siguió ubicándose al alza y que, respecto al día anterior (9 de octubre de 2025), el ascenso fue de 15.19 pesos, que representan un 0.39%.

Además, a lo largo de esta nueva jornada, el dólar estuvo en constante movimiento y, respecto a la Tasa Representativa de Mercado, cerró con un precio considerable. ¿De cuánto fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de octubre de 2025: así cerró

El análisis del Banco de la República indica que, en el último día de esta nueva semana de octubre, la última tasa con la que cerró el dólar fue de 3.924,630.

En consecuencia, el ascenso continuó siendo evidente y, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, se reportó una subida de exactamente 29,64 pesos.

Además, el Banco de la República, en el detallado monitoreo que hace de la divisa estadounidense, detalló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.913,179 pesos y que alcanzaron a moverse 1.468,978 millones de dólares durante este 10 de octubre de 2025.

Precio del dólar en Colombia: estas fueron las Tasas Representativas del Mercado a lo largo de la semana

El dólar tuvo una semana al alza, pero no alcanzó a tocar la barrera de los 3.900 pesos.

Los precios con los que abrió día a día en Colombia fueron los siguientes:

  • Lunes 6 de octubre de 2025: 3.874,18 pesos.
  • Martes 7 de octubre de 2025: 3.853,19 pesos.
  • Miércoles 8 de octubre de 2025: 3.867,54 pesos.
  • Jueves 9 de octubre de 2025: 3.879,80 pesos.
  • Viernes 10 de octubre de 2025: 3.894,99 pesos.
