Dólar en Colombia hoy 10 de octubre: la divisa marca nueva tendencia a la baja

Dólar se mantiene por debajo de los $3.900 en Colombia. Así se comporta la divisa hoy 10 de octubre con relación a la TMR del día.

Dólar en Colombia hoy 10 de octubre: la divisa marca nueva tendencia a la baja
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
08:33 a. m.
El precio del dólar en Colombia continúa mostrando estabilidad en el mercado cambiario en el mes de octubre.

Precisamente, este viernes 10 de octubre de 2025, la divisa estadounidense abrió la jornada a la baja, cotizándose en $3.885, lo que representa una reducción de $9,99 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida para el día en $3.894,99, según reportes oficiales de la Bolsa de Valores de Colombia.

Y es que durante las primeras horas de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.885 y un máximo de $3.894,94, con un total de 17 transacciones por un valor de US$5,7 millones, lo que refleja una jornada de baja volatilidad y un comportamiento estable frente a la moneda local.

Comportamiento del dólar frente al peso colombiano

De acuerdo con la TRM vigente, el dólar se ubicó en $3.894,99, mostrando un aumento de $15,19 frente al valor anterior, equivalente a una variación del 0,39 %. Sin embargo, en comparación con semanas y meses previos, la tendencia continúa siendo descendente.

  • Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar cayó un 0,07 % (2,65 pesos).
  • Con relación al mismo día del mes anterior, la divisa bajó un 0,62 % (24,14 pesos).
  • Desde el inicio de 2025, acumula una caída del 11,66 %, equivalente a 514,16 pesos.
  • Comparado con el mismo periodo del año pasado, el descenso es del 7,99 % (338,18 pesos).

¿Por qué está cayendo el dólar en Colombia?

Expertos señalan que la estabilidad reciente del dólar responde al control de la inflación en Estados Unidos, la recuperación económica local y la mayor entrada de inversión extranjera en Colombia.

Además, las expectativas sobre una posible reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) mantienen la tendencia bajista en el tipo de cambio. Por ejemplo, el dólar ya lleva más de un mes que no llega a $4.900.000.

