Iván Cancino alerta y pide frenar 48 contratos que ascienden a los $4.000 millones en la ANDJE

El ministro de Justicia designado por el nuevo gobierno, Iván Cancino, envió una carta al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, alertando por posibles irregularidades en al menos 48 procesos contractuales.

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La misiva incluye una solicitud de aplazamiento de la decisión del Comité de Contratación de la ANDJE frente a los contratos próximos a firmarse, así como información detallada sobre los mismos.

Más de $4.000 millones en contratos

De acuerdo con Cancino, el valor de los contratos asciende a los $4.379 millones que tendrían que ir destinados a diversos cargos en dependencias como la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, la Dirección de Gestión de la Información, la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría General y el área de Talento Humano.

La alerta, que se levanta en el marco del empalme de gobiernos, resalta que el cuestionamiento sobre los contratos no se da por su validez jurídica, sino por la conveniencia de adoptar estas decisiones a menos de un mes del cambio de administración, comprometiendo vigencias futuras y recursos públicos a largo plazo.

Piden información a la ANDJE para empalme

Sobre esto, el ministro designado solicitó al director de la ANDJE que se aplace la adjudicación y aprobación de los contratos en cuestión, hasta que el equipo de empalme revise la información solicitada.

Dicha información se refiere a la relación completa de los procesos que estudia el Comité, su objetivo, cuantía, modalidad de selección, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, alcance de las vigencias futuras y los estudios que acreditan la necesidad de contratar en este momento.

Para el envío de los documentos, el gobierno entrante da un plazo de 3 días hábiles.