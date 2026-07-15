CANAL RCN
Colombia

Iván Cancino alerta y pide frenar 48 contratos que ascienden a los $4.000 millones en la ANDJE

El ministro de Justicia designado por el nuevo gobierno pidió que se frenen los procesos de contratación para no afectar vigencias futuras.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
08:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ministro de Justicia designado por el nuevo gobierno, Iván Cancino, envió una carta al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, alertando por posibles irregularidades en al menos 48 procesos contractuales.

Procuraduría abre nueva investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD
RELACIONADO

Procuraduría abre nueva investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD

La misiva incluye una solicitud de aplazamiento de la decisión del Comité de Contratación de la ANDJE frente a los contratos próximos a firmarse, así como información detallada sobre los mismos.

Más de $4.000 millones en contratos

De acuerdo con Cancino, el valor de los contratos asciende a los $4.379 millones que tendrían que ir destinados a diversos cargos en dependencias como la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, la Dirección de Gestión de la Información, la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría General y el área de Talento Humano.

La alerta, que se levanta en el marco del empalme de gobiernos, resalta que el cuestionamiento sobre los contratos no se da por su validez jurídica, sino por la conveniencia de adoptar estas decisiones a menos de un mes del cambio de administración, comprometiendo vigencias futuras y recursos públicos a largo plazo.

Piden información a la ANDJE para empalme

Sobre esto, el ministro designado solicitó al director de la ANDJE que se aplace la adjudicación y aprobación de los contratos en cuestión, hasta que el equipo de empalme revise la información solicitada.

Contraloría advierte irregularidades por más de 30.000 millones en la Unidad para las Víctimas
RELACIONADO

Contraloría advierte irregularidades por más de 30.000 millones en la Unidad para las Víctimas

Dicha información se refiere a la relación completa de los procesos que estudia el Comité, su objetivo, cuantía, modalidad de selección, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, alcance de las vigencias futuras y los estudios que acreditan la necesidad de contratar en este momento.

Para el envío de los documentos, el gobierno entrante da un plazo de 3 días hábiles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Alcaldes de Bogotá y Nueav York tuvieron un primer encuentro ¿Qué temas abordaron en la reunión?

Secretaría de Salud

Clínicas estéticas en Bogotá: Cómo verificar su legalidad y ver si están habilitadas

Inseguridad en Bogotá

Falso asesor bancario cayó en Bogotá: así engañaba a las víctimas para quedarse con sus tarjetas de crédito

Otras Noticias

FIFA

FIFA habría tomado inesperada decisión para la final del Mundial 2026: hay indignación

La gran final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio y España ya está esperando rival.

Lamine Yamal

Encapuchados intentaron entrar a la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial

Las autoridades investigan lo ocurrido.

Finanzas personales

¿Es real el pago de $280 millones por vivir en Suiza? Colombiano revela la verdad y las estrictas condiciones para mudarse

Selección de Argentina

Vidente que ha acertado durante el Mundial 2026 reveló quién gana la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad