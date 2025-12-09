Dólar en Colombia bajó de $3.900 y alcanzó mínimos históricos este 12 de septiembre

El comportamiento del dólar en Colombia volvió a sorprender a los mercados este viernes 12 de septiembre de 2025. La divisa abrió la jornada a la baja en $3.895, lo que representó una caída de $10,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue certificada en $3.903,18.

En los primeros minutos de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.891,40 y un máximo de $3.896,69, con un total de 13 transacciones por un monto superior a los US$4,5 millones.

El dólar toca su nivel más bajo en más de un año

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, el dólar alcanzó su nivel más bajo desde el 4 de junio de 2024. Frente al día anterior, la divisa descendió $18,4, lo que equivale a una variación del 0,47 %.

En comparación con el mismo día de la semana pasada, la caída fue de 2,2 %, es decir, $87,91 menos. Frente al mismo periodo del mes anterior, la disminución fue del 3,53 %, equivalente a $142,69.

El panorama a más largo plazo también muestra un retroceso significativo. Desde el inicio de 2025, el dólar en Colombia ha bajado un 11,48 %, lo que representa $505,97 menos. En comparación con septiembre de 2024, la divisa acumula una reducción del 8,77 %, equivalente a $375,1.

Así se movió el dólar en la última semana

Jueves 11 de septiembre: $3.921,58

Miércoles 10 de septiembre: $3.919,13

Martes 9 de septiembre: $3.945,29

Lunes 8 de septiembre: $3.960,94

Domingo 7 de septiembre: $3.960,94.

La tendencia a la baja refleja la volatilidad internacional y las expectativas frente a las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos, así como factores internos de la economía colombiana que han fortalecido el peso en las últimas semanas.