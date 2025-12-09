CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia bajó de $3.900 y alcanzó mínimos históricos este 12 de septiembre

El dólar en Colombia bajó de $3.900 este 12 de septiembre de 2025, alcanzando su nivel más bajo en más de un año según la TRM oficial.

Dólar en Colombia bajó de $3.900 y alcanzó mínimos históricos este 12 de septiembre
Foto: AFP y Freepik

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
08:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El comportamiento del dólar en Colombia volvió a sorprender a los mercados este viernes 12 de septiembre de 2025. La divisa abrió la jornada a la baja en $3.895, lo que representó una caída de $10,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue certificada en $3.903,18.

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa
RELACIONADO

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa

En los primeros minutos de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.891,40 y un máximo de $3.896,69, con un total de 13 transacciones por un monto superior a los US$4,5 millones.

El dólar toca su nivel más bajo en más de un año

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, el dólar alcanzó su nivel más bajo desde el 4 de junio de 2024. Frente al día anterior, la divisa descendió $18,4, lo que equivale a una variación del 0,47 %.

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre
RELACIONADO

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre

En comparación con el mismo día de la semana pasada, la caída fue de 2,2 %, es decir, $87,91 menos. Frente al mismo periodo del mes anterior, la disminución fue del 3,53 %, equivalente a $142,69.

El panorama a más largo plazo también muestra un retroceso significativo. Desde el inicio de 2025, el dólar en Colombia ha bajado un 11,48 %, lo que representa $505,97 menos. En comparación con septiembre de 2024, la divisa acumula una reducción del 8,77 %, equivalente a $375,1.

Así se movió el dólar en la última semana

  • Jueves 11 de septiembre: $3.921,58
  • Miércoles 10 de septiembre: $3.919,13
  • Martes 9 de septiembre: $3.945,29
  • Lunes 8 de septiembre: $3.960,94
  • Domingo 7 de septiembre: $3.960,94.

La tendencia a la baja refleja la volatilidad internacional y las expectativas frente a las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos, así como factores internos de la economía colombiana que han fortalecido el peso en las últimas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

Este es el país latinoamericano con más rechazo de visas en Estados Unidos

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de septiembre de 2025

Trabajo

Trabajadores independientes que no están obligados a pagar seguridad social

Otras Noticias

Redes sociales

Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina dijo estar “muy enamorada y feliz” y hasta reveló que aprende catalán gracias al futbolista.

Selección de Venezuela

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

El festejo anticipado que se hizo viral: video de la Selección de Venezuela encendió las redes sociales.

EPS

Madres y cuidadores de pacientes de la Nueva EPS están en huelga de hambre por falta de citas y medicamentos

Estados Unidos

Habló la mamá del asesino de la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?