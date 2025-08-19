El dólar registró un importante precio en Colombia hoy 19 de agosto de 2025: así se está cotizando

En la mañana de este martes 19 de agosto de 2025, el dólar en Colombia abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 4.019.24 pesos. Eso significa que se mantuvo igual que el día anterior, pero bajó 29.5 pesos respecto al viernes 15 de agosto y quedó cerca de la barrera de los 4.000 pesos.

Ante ese panorama, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.960 pesos, mientras que el de venta de 4.020 pesos.

Sin embargo, durante las primeras horas de este 19 de agosto de 2025, las casas de cambio de las principales ciudades del país han registrado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.960 pesos para compra y 4.040 pesos para venta.

Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.850 pesos para compra y 4.000 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de agosto de 2025: estos son los datos más importantes

El registro histórico del dólar en Colombia indicó que, respecto al mismo día de la semana anterior (12 de agosto), el dólar disminuyó exactamente 26.63 pesos.

Por otra parte, haciendo la comparación con el mismo día del mes anterior (12 de julio), el dólar en Colombia tuvo un incremento de 18.63 pesos, lo que representa un 0.47%.

Sin embargo, poniéndole la lupa al precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, es decir, el 19 de agosto del 2024, se evidenció un decrecimiento de 2.39 pesos.

Y, por último, respecto al precio que el dólar registró en Colombia en el inicio del 2025, la disminución fue de 389.91 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

Durante los últimos días, el precio del dólar en Colombia ha permanecido por debajo de los 4.100 pesos. Los cambios han sido los siguientes: