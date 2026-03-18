Los pésimos números de Alfredo Morelos enfrentando a Millonarios

La actualidad de Alfredo Morelos en Atlético Nacional atraviesa un momento de contraste que no pasa desapercibido. Mientras el delantero ha sabido responder en distintos compromisos del calendario local, su rendimiento frente al máximo rival, Millonarios, ha dejado más dudas que certezas. Los números, sumados a sus recientes actuaciones, evidencian una asignatura pendiente en uno de los duelos más determinantes del fútbol colombiano.

Un rendimiento que no aparece en los partidos clave

El más reciente capítulo de esta historia se escribió el martes 17 de marzo en el estadio Estadio El Campín, donde Morelos volvió a quedar en deuda. No solo pasó desapercibido en el desarrollo del juego, sino que protagonizó una acción que marcó el rumbo del compromiso: un penal desperdiciado que pudo cambiar la dinámica del encuentro. Lejos de ser un hecho aislado, su actuación volvió a estar por debajo de lo esperado, especialmente si se tiene en cuenta su capacidad goleadora frente a otros rivales del torneo.

Este bajón en partidos de alta exigencia ha sido señalado incluso por voces autorizadas del entorno verdolaga. Faustino Asprilla, ídolo histórico del club, ha sido contundente al referirse a la situación del atacante, asegurando que un delantero de su categoría debe marcar diferencia en esta clase de enfrentamientos. Sus declaraciones no hacen más que reforzar una percepción que ya empieza a instalarse entre los aficionados.

Los números no mienten: una deuda pendiente

Más allá de las sensaciones, las estadísticas terminan de confirmar el momento que vive Morelos frente a Millonarios. Desde su llegada a Nacional, el delantero ha disputado ocho compromisos ante el conjunto albiazul sin lograr anotar un solo gol, una cifra llamativa para un jugador llamado a ser referente en los clásicos.

RELACIONADO Alfredo Morelos puso la cara tras el penal fallado con Atlético Nacional y envió mensaje a Millonarios

A esto se suma el presente colectivo, que tampoco ha sido favorable. En los dos enfrentamientos más recientes, Millonarios se impuso con autoridad, registrando marcadores de 1-3 y 3-0 en un lapso inferior a dos semanas. Resultados que han golpeado el ánimo de la hinchada verdolaga y que incrementan la presión sobre sus principales figuras.

En un club con la historia y la exigencia de Atlético Nacional, los clásicos no son un partido más. Y en ese contexto, Alfredo Morelos tiene todavía un reto claro: transformar su capacidad goleadora en actuaciones decisivas cuando más se necesita.