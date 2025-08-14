CANAL RCN
Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves

La divisa abrió al alza este jueves, superando los $4.040 en las primeras operaciones del mercado cambiario.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
08:38 a. m.
El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este jueves 14 de agosto de 2025 con un comportamiento al alza, en medio de una semana marcada por la volatilidad de la divisa en los mercados internacionales.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $4.020,64, lo que representa un incremento de $3,52 frente al valor registrado el día anterior.

En las primeras operaciones del día, la moneda estadounidense se negoció a un precio de apertura de $4.040, alcanzando un máximo de $4.047 y un mínimo igual al valor de apertura, con un monto transado de US$750.000.

Comportamiento frente a días, semanas y meses anteriores

Según datos oficiales, frente al mismo día de la semana pasada el dólar presentó una caída del 0,71% equivalente a $28,71. Sin embargo, comparado con el mismo día del mes anterior, la divisa mostró un aumento del 0,42% ($16,74).

En contraste, frente al inicio de 2025 el dólar acumula una disminución del 8,81%, es decir, $388,51 menos. La comparación interanual indica que el precio actual es un 0,45% más bajo que el de la misma fecha de 2024, con una variación negativa de $18,23.

¿Qué esperar para el cierre del día?

El mercado estará atento a los reportes económicos de EE. UU. y a la dinámica de la oferta y demanda local para definir el cierre de la jornada. Aunque el dólar abrió por encima de la TRM, la tendencia podría ajustarse si los inversionistas toman posiciones en pesos hacia la tarde.

La recomendación para empresas y personas que realicen transacciones en dólares es seguir de cerca las actualizaciones de la tasa, ya que la volatilidad reciente podría generar variaciones importantes en pocos días.

