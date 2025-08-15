CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

El dólar en Colombia abrió este 15 de agosto de 2025 con una variación que sorprendió al mercado y podría impactar el bolsillo de los colombianos.

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:39 a. m.
El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 15 de agosto de 2025 con un ligero retroceso en su cotización, situándose en $4.039,33, lo que representa una caída de $9,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $4.048,74.

Durante la sesión, la divisa estadounidense marcó un precio mínimo de $4.037,47 y un máximo de $4.040, con un total de ocho operaciones por un monto de US$2,2 millones.

Comportamiento del dólar frente a días anteriores

En la jornada previa, jueves 14 de agosto, el dólar cerró en alza con un incremento de $3,52, equivalente a un 0,09% frente al día anterior.

Si se compara con el mismo día del mes pasado, la TRM registra un aumento del 0,42% (16,74 pesos), mientras que en comparación con el mismo día del año anterior presenta una caída del 0,45% (18,23 pesos).

Para este viernes, la TRM de $4.048,74 representa un incremento de 28,1 pesos respecto a la del jueves, lo que equivale a un aumento del 0,7%. Frente a la misma fecha de la semana pasada, la variación fue mínima, con una disminución del 0,02% (0,61 pesos).

Variación anual del dólar y movimientos en 2025

Si se analiza el comportamiento del dólar frente al inicio del año, la divisa ha bajado $360,41, es decir, un 8,17% menos.

Sin embargo, frente al mismo día de 2024, muestra un aumento del 0,69% (27,64 pesos).

Estos movimientos reflejan un mercado cambiario influenciado por factores externos como las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo y la volatilidad global, así como por dinámicas internas de oferta y demanda de divisas.

