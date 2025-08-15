Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 15 de agosto de 2025 con un ligero retroceso en su cotización, situándose en $4.039,33, lo que representa una caída de $9,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $4.048,74.

Durante la sesión, la divisa estadounidense marcó un precio mínimo de $4.037,47 y un máximo de $4.040, con un total de ocho operaciones por un monto de US$2,2 millones.

Comportamiento del dólar frente a días anteriores

En la jornada previa, jueves 14 de agosto, el dólar cerró en alza con un incremento de $3,52, equivalente a un 0,09% frente al día anterior.

Si se compara con el mismo día del mes pasado, la TRM registra un aumento del 0,42% (16,74 pesos), mientras que en comparación con el mismo día del año anterior presenta una caída del 0,45% (18,23 pesos).

Para este viernes, la TRM de $4.048,74 representa un incremento de 28,1 pesos respecto a la del jueves, lo que equivale a un aumento del 0,7%. Frente a la misma fecha de la semana pasada, la variación fue mínima, con una disminución del 0,02% (0,61 pesos).

Variación anual del dólar y movimientos en 2025

Si se analiza el comportamiento del dólar frente al inicio del año, la divisa ha bajado $360,41, es decir, un 8,17% menos.

Sin embargo, frente al mismo día de 2024, muestra un aumento del 0,69% (27,64 pesos).

Estos movimientos reflejan un mercado cambiario influenciado por factores externos como las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo y la volatilidad global, así como por dinámicas internas de oferta y demanda de divisas.