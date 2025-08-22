¿Inesperado? Cambió el precio del dólar en Colombia hoy 22 de agosto de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia, en la mañana de este 22 de agosto de 2025, amaneció con una Tasa Representativa del Mercado de 4.034.18 pesos. Eso significa que volvió a subir, a pesar de que había abierto a la baja el día anterior.

Respecto al jueves, el dólar en Colombia subió exactamente 8.67 pesos, lo que equivale a un 0.22%.

Es así como, durante las primeras horas de la mañana de este 22 de agosto de 2025, se ha pronosticado que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia es de 3.950 pesos, mientras que el de venta podría ubicarse en 4.010 pesos.

Por lo tanto, las casas de cambio de las principales ciudades del país han comenzado a reportar las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.950 pesos para compra y 4.030 pesos para venta.

Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.830 pesos para compra y 3.970 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de agosto de 2025: estos son los datos que se deben tener en el radar

El precio del dólar en Colombia, comparándolo con el viernes de la semana pasada (15 de agosto de 2025), registró una disminución de 14.56 pesos, lo que equivale al 0.36%.

Mientras tanto, respecto al mismo día del mes anterior (22 de julio de 2025), tuvo un incremento exacto de 7.91 pesos.

Asimismo, haciendo el balance con el precio que el dólar en Colombia tuvo hace un año (22 de agosto de 2024), el alza fue de 20.2 pesos, que representan un 0.5%.

Y, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, el decrecimiento fue de 374.97 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las más recientes tasas de apertura

A lo largo de esta semana, el dólar ha bajado y subido constantemente. Los precios de apertura han sido los siguientes: