Repentino cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 21 de agosto de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió este 21 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado de 4.025.51 pesos. De esa manera, volvió a bajar y decreció exactamente 10.91 pesos respecto al día anterior.

A partir de esa Tasa Representativa del Mercado, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.950 pesos y que el de venta se sitúe en 4.010 pesos.

Es así como, según lo que se ha podido conocer, las casas de cambio de las principales ciudades del país están estipulando los siguientes precios:

Bogotá: 3.950 pesos para la compra y 4.030 pesos para la venta de dólares.

Cali: 3.920 pesos para la compra y 4.080 pesos para la venta de dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta de dólares.

Medellín: 3.830 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta de dólares.

Precio del dólar en Colombia hoy 21 de agosto de 2025: estos son los datos claves

El dólar en Colombia, respecto al jueves de la última semana (14 de agosto de 2025), subió 4.87 pesos, lo que equivale al 0.12%.

Además, en comparación con el mismo día del mes anterior (21 de julio de 2025), tuvo un incremento exacto de 24.9 pesos.

Por otra parte, revisando el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (21 de agosto de 2024), el aumento fue de 14.14 pesos, que representan un 0.35%.

Y, en cuanto a la Tasa Representativa del Mercado con la que el dólar empezó el 2025 en Colombia, se advirtió un descenso considerable de 383.64 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estos han sido los precios de apertura durante esta semana

Durante esta nueva semana de agosto, el precio del dólar en Colombia ha tenido las siguientes variaciones: