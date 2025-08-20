Se registró nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 20 de agosto de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió la mañana de este 20 de agosto de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 4.036.42 pesos. Eso significa que volvió a subir y a alejarse de la barrera de los 4.000 pesos.

Respecto al día anterior, el dólar en Colombia subió exactamente 17.18 pesos, lo que representa un 0.43%. Por lo tanto, se espera que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.960 pesos, mientras que el de la venta se sitúe en 4.020 pesos.

Es así como, por ahora, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.960 pesos para compra y 4.040 pesos para venta.

Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.840 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 20 de agosto de 2025: estos son los datos que no se deben pasar por alto

El precio del dólar en Colombia, haciendo la comparación con el miércoles de la semana pasada (13 de agosto de 2025), tuvo un aumento de 19.3 pesos.

Asimismo, respecto al mismo día del mes anterior (20 de julio de 2025), subió 35.81 pesos, lo que equivale al 0.9%.

Por otra parte, revisando el precio que el dólar tuvo en Colombia hace exactamente un año (20 de agosto de 2024), el incremento que se advirtió en el registro histórico fue de 14.79 pesos.

Pero, poniendo la lupa en el precio que el dólar tuvo en Colombia en enero de 2025, se identificó un descenso importante de exactamente 372.73 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estos han sido los últimos precios de apertura de la divisa

Durante los últimos días, el dólar ha tenido picos altos y bajos. Los cambios que se han registrado han sido los siguientes: