CANAL RCN
Economía

Dólar tocó su nivel más bajo en más de cuatro años: así cerró hoy, 23 de enero

El dólar en Colombia tocó mínimos que no se veían desde 2021. Conozca cómo cerró su precio hoy, 23 de enero, y el balance de la jornada cambiaria.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

enero 23 de 2026
02:44 p. m.
El dólar en Colombia volvió a ser protagonista este viernes 23 de enero, luego de tocar niveles que no se observaban desde hace más de cuatro años.

Aunque durante la jornada la divisa estuvo cerca de romper el piso de los $3.600, al cierre de las negociaciones(1:00 p.m.) mostró una leve recuperación que no evitó que el balance diario y semanal fuera claramente negativo.

En el mercado local, analistas siguen atentos a la posibilidad de que el tipo de cambio vuelva a buscar soportes cercanos a los $3.590, una zona que no se visitaba desde abril de 2021.

Así se movió el dólar en la jornada de este viernes 23 de enero

Para el cierre de las negociaciones, la divisa estadounidense se ubicó alrededor de los $3.650, luego de haber estado muy cerca de caer al rango de los $3.500 durante el día. Este valor representó un leve incremento de 48 pesos frente a la jornada del jueves, cuando el precio rondó los $3.602.

Durante la sesión, el dólar registró un comportamiento volátil. El precio máximo del día fue de $3.673,9, mientras que el mínimo alcanzó los $3.590,88.

Así las cosas, en promedio, la cotización se ubicó en $3.638,16, reflejando la presión vendedora que predominó en buena parte de la jornada.

TRM del día y balance frente a otros periodos

La Tasa Representativa del Mercado, TRM, para este viernes fue de $3.630,33, el nivel más bajo en más de cuatro años, específicamente desde el 15 de junio de 2021. Frente al día anterior, la TRM cayó 38,82 pesos, lo que equivale a un descenso del 1,06 %.

En comparación con el mismo día de la semana anterior, el dólar bajó 1,55%, mientras que frente al mismo día del mes pasado la reducción fue del 4,28 %.

En lo corrido del año, la divisa acumula una caída del 3,37 %, y frente al mismo día de 2025 el retroceso es del 15,14 %, es decir, 647,68 pesos menos.

