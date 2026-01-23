CANAL RCN
Economía

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 23 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:29 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 23 de enero de 2026, según el Banco de la República, en 3.605,00 pesos.

Eso indica que, respecto a la tasa de apertura del día anterior (22 de enero de 2026), bajó exactamente 62 pesos.

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado, que este 23 de enero se ubicó en 3.630,33 pesos, el descenso fue de 25,33 pesos.

En medio de ese panorama, se han detectado las siguientes tarifas para la compra y la venta de dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, que fue de 3.630,00 pesos, alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años debido a que no se había registrado un precio similar desde el 15 de junio de 2021, cuando llegó a los 3.626,02 pesos.

Además, haciendo la comparación con el día anterior, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un descenso de exactamente 38,82%, lo que equivale al 1.06%.

Por otra parte, mirando en retrospectiva la TRM del viernes anterior (16 de enero de 2026), la disminución fue de 56,99 pesos.

Y, basándose en la tasa de hace un año (23 de enero de 2025), la reducción fue de 647,68 pesos, que representan un 15,14%.

Precio del dólar en Colombia: así se movió la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

La Tasa Representativa del Mercado continuó por debajo de los 3.700 pesos durante este 23 de enero de 2026.

Las variaciones que se presentaron desde el lunes fueron las siguientes:

  • Lunes 19 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Martes 20 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Miércoles 21 de enero de 2026: 3.682,97 pesos.
  • Jueves 22 de enero de 2026: 3.669,15 pesos.
  • Viernes 23 de enero de 2026: 3.630,33 pesos.

 

 

