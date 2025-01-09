Importante cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia amaneció este 1 de septiembre, en el inicio del mes, con una Tasa Representativa del Mercado de 4.018.41 pesos.

Tras ese escenario, el dólar, en comparación al viernes 29 de agosto de 2025, que fue el último día de la anterior semana en el que cerró, siguió bajando y acercándose a la barrera de los 4.000 pesos. Esto teniendo en cuenta que ese día la Tasa Representativa del Mercado fue de 4.019.09 pesos.

Con la tarifa de apertura que el dólar tuvo en Colombia durante este 1 de septiembre de 2025, se ha pronosticado que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.930 pesos, mientras que el de venta se sitúe en 4.000 pesos.

No obstante, las casas de cambio de las principales ciudades del país están ofreciendo los siguientes precios en el inicio del día:

Bogotá: 3.970 pesos para compra y 4.020 pesos para venta.

Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.780 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el lunes de la semana pasada (25 de agosto de 2025), subió exactamente 10.34 pesos, lo que equivale a un 0.26%.

Sin embargo, haciendo el balance con el 1 de agosto de 2025, que fue el mismo día, pero del mes anterior, el dólar en Colombia tuvo una reducción de 168.3 pesos.

Por otra parte, respecto al mismo día del año anterior (1 de septiembre de 2024), el dólar bajó 141.9 pesos, lo que representa un 3.41%

Y, por último, teniendo en cuenta el precio que el dólar inició el año en Colombia, el descenso fue de 390.74 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

En los últimos días, el precio del dólar ha permanecido por debajo de los 4.100 pesos. Los cambios han sido los siguientes: