Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.885,29 pesos.

Respecto al día anterior (29 de octubre de 2025), el dólar en Colombia tuvo un ascenso de 10.45 pesos. Además, teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado del inicio de la semana, el incremento ha sido de 26.66 pesos.

Este 30 de octubre de 2025, se espera un precio promedio para la compra de dólares de 3.790 pesos, mientras que el de venta puede oscilar los 3.920 pesos.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana de este jueves, las casas de cambio de las principales ciudades del país han manejado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.770 pesos para compra y 3.920 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: estos son los datos más fundamentales

El dólar en Colombia, haciendo el balance con el precio del jueves pasado (23 de octubre de 2025), tuvo un decrecimiento de 15.53 pesos, que representan un 0.4%.

Además, mirando en retrospectiva el mismo día del mes anterior (30 de septiembre de 2025), la disminución en el precio del dólar fue de 16 pesos.

Por otra parte, respecto al mismo día del año anterior (30 de octubre de 2024), el dólar en Colombia bajó exactamente 482.1 pesos.

Y, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en enero de 2025, el descenso fue de 523.86 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado su apertura en los últimos días

Durante la primera semana, el dólar, a excepción de un día, ha tenido tendencia al alza.

Sus Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes: