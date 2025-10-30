CANAL RCN
Economía

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 30 de octubre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
07:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.885,29 pesos.

Respecto al día anterior (29 de octubre de 2025), el dólar en Colombia tuvo un ascenso de 10.45 pesos. Además, teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado del inicio de la semana, el incremento ha sido de 26.66 pesos.

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando
RELACIONADO

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando

Este 30 de octubre de 2025, se espera un precio promedio para la compra de dólares de 3.790 pesos, mientras que el de venta puede oscilar los 3.920 pesos.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana de este jueves, las casas de cambio de las principales ciudades del país han manejado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.
  • Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.770 pesos para compra y 3.920 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: estos son los datos más fundamentales

El dólar en Colombia, haciendo el balance con el precio del jueves pasado (23 de octubre de 2025), tuvo un decrecimiento de 15.53 pesos, que representan un 0.4%.

Además, mirando en retrospectiva el mismo día del mes anterior (30 de septiembre de 2025), la disminución en el precio del dólar fue de 16 pesos.

Por otra parte, respecto al mismo día del año anterior (30 de octubre de 2024), el dólar en Colombia bajó exactamente 482.1 pesos.

Y, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en enero de 2025, el descenso fue de 523.86 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado su apertura en los últimos días

Durante la primera semana, el dólar, a excepción de un día, ha tenido tendencia al alza.

¡Cambio considerable en el precio del dólar en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! Así se está cotizando
RELACIONADO

¡Cambio considerable en el precio del dólar en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Sus Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes:

  • Lunes 27 de octubre de 2025: 3.858,63 pesos.
  • Martes 28 de octubre de 2025: 3.844,20 pesos.
  • Miércoles 29 de octubre de 2025: 3.874,84 pesos.
  • Jueves 30 de octubre de 2025: 3.885,29 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de octubre de 2025

Secretaria de Movilidad

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular

Otras Noticias

Nicolás Petro

Caso Nicolás Petro: ratifican permanencia de la fiscal Lucy Laborde en el proceso

La defensa de Nicolás Petro había solicitado que Laborde fuera apartada de la investigación.

Millonarios

Hernán Torres se despachó y pidió refuerzos tras eliminación de Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Liga colombiana y el entrenador Hernán Torres habló claro en rueda de prensa.

Río de Janeiro

Fuerte amenaza de pandilleros en Río de Janeiro tras sangriento operativo policial

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos