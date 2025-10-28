¡Cambio considerable en el precio del dólar en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia abrió este 28 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.844,20. En consecuencia, respecto al día anterior (27 de octubre de 2025), bajó exactamente 14.43 pesos.

Además, alcanzó el nivel más bajo en más de una semana debido a que no se había vuelto a registrar una tasa similar desde el pasado lunes 20 de octubre de 2025, cuando abrió en 3.808,12 pesos.

Ante este panorama, se prevé un precio promedio de 3.780 pesos para la compra de dólares y uno de 3.900 para la venta.

Aunque, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Bogotá: 3.790 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.730 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 28 de octubre de 2025: estos son los datos más importantes

El dólar en Colombia, a diferencia del martes de la semana pasada (21 de octubre de 2025), bajó 33.06 pesos, lo que equivale al 0.85%.

Además, haciendo el comparativo con el precio que el dólar reportó en Colombia hace un mes (28 de septiembre de 2025), se identificó un descenso de 63.92 pesos.

Por otra parte, respecto al precio que el dólar alcanzó en Colombia hace un año (28 de octubre de 2024), el decrecimiento fue de 472.53 pesos, lo que representa un 10.95%.

Y, tomando como referencia el precio con el que el dólar comenzó el 2025, la disminución fue de 564.95 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

Durante los últimos días, el dólar en Colombia ha mantenido una tendencia a la baja.

Los últimos cambios han sido los siguientes: