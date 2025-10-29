CANAL RCN
Economía

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 29 de octubre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
07:46 a. m.
El precio del dólar en Colombia amaneció este 29 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa de Mercado de 3.874.84 pesos.

Eso significa que, a diferencia de los últimos días, volvió a repuntar y a tener una tendencia al alza.

En comparación con el día anterior (28 de octubre de 2025), el dólar en Colombia subió 30.64 pesos, lo que equivale a un 0.8%.

Es así como se pronostica un precio promedio de 3.780 pesos para la compra de dólares y uno de 3.900 pesos para la venta. Sin embargo, las casas de cambio podrían manejar las siguientes tarifas, dependiendo de la ciudad:

  • Bogotá: 3.790 pesos para la compra y 3.900 pesos para la venta.
  • Cali: 3.850 pesos para la compra y 3.990 pesos para la venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.
  • Medellín: 3.750 pesos para la compra y 3.900 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025: estos son los datos a tener en cuenta

El precio del dólar en Colombia, respecto al miércoles de la semana pasada (22 de octubre de 2025), tuvo un decrecimiento de 1.76 pesos, lo que representa el 0.05%.

Mientras tanto, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (29 de septiembre de 2025), la disminución fue de 33.28 pesos, que significa el 0.85%.

Además, en comparación con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (29 de octubre de 2024), el descenso fue de exactamente 468.06 pesos.

Y, por último, analizando el precio que el dólar reportó en Colombia en el inicio del 2025, la Tasa Representativa del Mercado bajó 534.31 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas de apertura de esta semana

El viernes de la semana pasada (24 de octubre de 2025), el dólar cerró por debajo de los 3.900 pesos y así se ha mantenido.

Las Tasas Representativas del Mercado de esta nueva semana han sido las siguientes:

  • Lunes 27 de octubre de 2025: 3.858,63 pesos.
  • Martes 28 de octubre de 2025: 3.844,20 pesos.
  • Miércoles 29 de octubre de 2025: 3.874,84 pesos.
