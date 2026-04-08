Tras fuerte subida, el dólar volvió a caer en Colombia: este es su precio hoy, 4 de agosto

El dólar inició la jornada de este martes 4 de agosto con una leve caída en Colombia, luego del fuerte repunte registrado en la sesión anterior, cuando la divisa aumentó más de $86 y alcanzó su nivel más alto en más de una semana.

Aunque el mercado mostró una corrección en la apertura, los analistas siguen atentos a la volatilidad que marca el comportamiento de la moneda estadounidense en los últimos días.

El movimiento ocurre en un contexto internacional en el que varios bancos centrales han tomado medidas para contener la depreciación del dólar frente a otras monedas y reducir la volatilidad cambiaria. Entre ellos figuran el Banco de la República de Colombia, así como autoridades monetarias de Estados Unidos y Japón.

Así abrió el dólar en Colombia este 4 de agosto

De acuerdo con los datos del mercado, el dólar abrió la jornada en $3.222,88, lo que representa una caída de $7,56 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.230,44.

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Durante los primeros minutos de negociación, la divisa registró un precio mínimo de $3.221 y un máximo de $3.228. En ese lapso se realizaron 10 transacciones, por un monto cercano a US$16,7 millones.

Pese a este retroceso inicial, el dólar continúa por encima de la barrera de los $3.200, nivel al que regresó tras el fuerte incremento observado en la jornada anterior.

¿Cómo se ha comportado el dólar frente a otros periodos?

Aunque el dólar comenzó el día con una ligera corrección, los indicadores muestran que mantiene una tendencia de recuperación en el corto plazo.

Estos son algunos de los principales datos:

Alcanzó su nivel más alto en más de una semana, desde el 22 de julio de 2026.

Frente al día anterior, había subido $86,30, equivalente a un aumento del 2,74 %.

Comparado con el mismo día de la semana pasada, acumula un incremento del 0,77 % ($24,64).

Frente al mismo día del mes anterior, registra una disminución del 3,13 % ($104,49).

Desde el inicio de 2026, el dólar ha caído 14,02 %, es decir, $526,64.

En comparación con la misma fecha de 2025, la reducción alcanza el 21,77 %, equivalente a $898,98.

Los expertos coinciden en que el comportamiento del dólar seguirá influenciado por factores internacionales, especialmente las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales y la evolución de los mercados financieros globales, por lo que se espera que la volatilidad continúe en las próximas jornadas.