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¡Movimiento a tener en cuenta en el precio del dólar HOY 5 de octubre de 2026! Así abrió

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 5 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 05 de 2026
08:20 a. m.
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En la mañana de este 5 de octubre de 2026, en el inicio de una nueva semana, el dólar abrió en Colombia en 3.250,00 pesos.

A su vez, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.273,49 pesos, disminuyendo 33.37 pesos respecto a la del lunes de la semana pasada (28 de septiembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 5 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

Tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (5 de septiembre de 2026), hubo un incremento de 147.41 pesos y el 4.72 %.

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Mientras tanto, revisando la TRM de hace un año (5 de octubre de 2025), se advirtió un descenso de 600.69 pesos y el 15.5 %.

Asimismo, realizando el comparativo con la primera Tasa Representativa del Mercado reportada en el 2026, la disminución fue de 483.59 pesos, que equivalen al 12.87 %.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los días más recientes?

La Tasa Representativa del Mercado había estado por encima de la barrera de los 3.300 pesos durante la semana anterior, pero bajó este fin de semana.

Los últimos cambios han sido los siguientes:

  • Lunes 28 de septiembre de 2026: 3.306,86 pesos.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: 3.349,63 pesos.
  • Miércoles 30 de septiembre de 2026: 3.341,23 pesos.
  • Jueves 1 de octubre de 2026: 3.312,84 pesos.
  • Viernes 2 de octubre de 2026: 3.307,73 pesos.
  • Sábado 3 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.
  • Domingo 4 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.
  • Lunes 5 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 5 de octubre de 2026?

Realizando un promedio, las tarifas que se han encontrado en la mañana de este 5 de octubre de 2026 son las siguientes:

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  • Bogotá: 3.280 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.410 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
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