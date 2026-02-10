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Cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 2 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 2 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 02 de 2026
02:24 p. m.
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El dólar abrió este 2 de octubre de 2026 por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

De acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, el precio de apertura se situó exactamente en 3.286,000 pesos.

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Además, a lo largo de la jornada, la divisa siguió cayendo y cerró con tendencia a la baja sobre la 1:00 de la tarde. ¿De cuánto fue el descenso? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 2 de octubre de 2026

La gráfica del Banco de la República mostró que el dólar cerró este 2 de octubre de 2026 en 3.264,500 pesos.

Eso significa que, realizando el balance con el precio de apertura, hubo una disminución de 21.5 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado llegó a 3.272,743 pesos y la Tasa Representativa del Mercado se encuentra en 3.307,73 pesos.

Así ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana

A lo largo de la presente semana, la Tasa Representativa del Mercado se mantuvo por encima de la barrera de los 3.300 pesos.

Los cambios han sido los siguientes:

  • Lunes 28 de septiembre de 2026: 3.306,86 pesos.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: 3.349,63 pesos.
  • Miércoles 30 de septiembre de 2026: 3.341,23 pesos.
  • Jueves 1 de octubre de 2026: 3.312,84 pesos.
  • Viernes 2 de octubre de 2026: 3.307,73 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 2 de octubre de 2026?

Desde las primeras horas de este 2 de octubre de 2026, en promedio, se han encontrado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.280 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.410 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
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