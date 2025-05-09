CANAL RCN
Economía

Drástico cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 5 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 5 de septiembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:23 a. m.
El precio del dólar en Colombia amaneció este viernes 5 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.991.09 pesos. Eso significa que alcanzó su nivel más bajo en más de dos meses.

Respecto al jueves 4 de septiembre, el dólar bajó exactamente 11.77 pesos, lo que equivale al 0.29%. En consecuencia, los expertos pronostican que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia será de 3.910 pesos, mientras que el de venta podría situarse en 3.990 pesos.

No obstante, hay que tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana se han visto las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.940 pesos para compra y 4.020 pesos para venta.
  • Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.770 pesos para compra y 3.960 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 5 de septiembre de 2025: estos son los datos más relevantes

El precio del dólar, en comparación con el viernes de la semana pasada (29 de agosto de 2025), bajó 28 pesos, que equivale a un 0.7%.

Además, respecto al mismo día, pero del mes anterior (5 de agosto de 2025), el descenso del precio del dólar en Colombia fue de 106.29 pesos.

Por otro lado, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo hace un año, es decir, el 5 de septiembre de 2024, el decrecimiento fue de 194.73 pesos, que representan un 4.65%.

Y, en comparación con el precio que el dólar registró en Colombia en el inicio del 2025, el declive fue de exactamente 418.06 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

A lo largo de esta semana, el dólar estuvo por encima de los 4.000 pesos durante cuatro días y bajó de esa barrera hoy 5 de septiembre.

Los cambios de la divisa han sido los siguientes:

  • Lunes 1 de septiembre: 4.018.41 pesos.
  • Martes 2 de septiembre: 4.018.41 pesos.
  • Miércoles 3 de septiembre: 4.016.94 pesos.
  • Jueves 4 de septiembre: 4.002.86 pesos.
  • Viernes 5 de septiembre: 3.991.09 pesos.

 

