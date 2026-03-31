Nueva variación sorpresiva en el precio del dólar en el cierre de hoy 31 de marzo de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 31 de marzo de 2026 en 3.650 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado reportada fue de 3.669,96 pesos, lo que indica que subió 1.07 pesos respecto a la del día anterior (30 de marzo de 2026).

En medio de esa coyuntura, la divisa estuvo en constante movimiento hasta la 1:00 de la tarde y, finalmente, cerró sorpresivamente por encima de la tasa de apertura.

¿De cuánto fue el incremento en la tarde de este 31 de marzo de 2026? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 31 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, reportó una tasa de 3.675 pesos en el cierre de este martes.

Es decir que, haciendo el comparativo con el precio de apertura, el incremento exacto fue de 25 pesos.

Asimismo, partiendo de esos movimientos, la entidad bancaria ha indicado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.659,915 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta hoy 31 de marzo de 2026

Las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín se encuentran cobrando las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Es así como el precio promedio para compra de dólares está siendo de 3.600 pesos, mientras que el de venta se ha ubicado en 3.730 pesos.