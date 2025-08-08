CANAL RCN
Economía

Este fue el importante precio que el dólar registro en Colombia hoy 8 de agosto de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 8 de agosto de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
07:31 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 4.049.35 pesos en la mañana de este viernes 8 de agosto de 2025. En ese sentido, en comparación con el miércoles 6 de agosto, se situó a la baja y siguió acercándose a la barrera de los 4.000 pesos.

En medio de ese contexto, los expertos han pronosticado que el precio promedio para comprar dólares en Colombia sea de 3.980 pesos, mientras que el de venta se sitúe en 4.030 pesos.

No obstante, las tarifas exactas que han comenzado a manejar las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

  • Bogotá: 3.970 pesos para compra y 4.050 pesos para venta.
  • Cali: 3.950 pesos para compra y 4.100 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 4.100 pesos para venta.
  • Medellín: 3.850 pesos para compra y 4.000 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 8 de agosto de 2025: estos son los datos que debe tener en el radar

El precio del dólar en Colombia, respecto al viernes de la semana pasada (1 de agosto de 2025), descendió exactamente un 3.28% debido a que bajó 137.36 pesos.

Sin embargo, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (8 de julio de 2025), tuvo un incremento de 27.06 pesos, lo que equivale a un 0.67%.

Por otra parte, en comparación con el 8 de agosto de 2024, que sería el mismo día, pero del año inmediatamente anterior, el dólar en Colombia disminuyó 86.92 pesos.

Y, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia en enero del 2025, en donde llegó a sobrepasarse la barrera de los 4.400 pesos, se identificó un decrecimiento importante de 359.8 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así abrió durante esta semana de agosto

El dólar en Colombia inició la semana por encima de los 4.100 pesos, pero desde el martes bajó y se mantuvo por debajo de esa barrera.

Los cambios fueron los siguientes:

  • Lunes 4 de agosto: 4.129.42 pesos.
  • Martes 5 de agosto: 4.097.38 pesos.
  • Miércoles 6 de agosto: 4.093.12 pesos.
  • Jueves 7 de agosto: 4.049.35 pesos.
  • Viernes 8 de agosto: 4.049.35 pesos.

 

