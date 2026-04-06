Dólar en Colombia cayó este 4 de junio de 2026 y cerró por debajo de la TRM

El dólar en Colombia terminó la jornada de este jueves 4 de junio de 2026 con una leve caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

La divisa estadounidense cerró en $3.565,18, lo que significó una disminución de $7,67 respecto a la TRM del día, fijada en $3.572,85.

Además, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.553 y un máximo de $3.572,95, manteniéndose en un rango relativamente estable a lo largo del día.

¿Cómo se comportó el dólar este 4 de junio?

Aunque la TRM para este jueves presentó un aumento de $10,85 frente al día anterior, equivalente a un crecimiento del 0,3%, el comportamiento de cierre de la moneda mostró una ligera corrección a la baja.

Los movimientos observados durante la jornada reflejan la volatilidad habitual del mercado cambiario, donde factores internacionales, decisiones económicas y el comportamiento de los inversionistas pueden influir en las cotizaciones minuto a minuto.

El cierre en $3.565,18 confirma que la divisa terminó por debajo de la referencia oficial del día, una señal que sigue siendo observada de cerca por empresarios, importadores y ciudadanos que realizan operaciones en dólares.

Dólar sigue por debajo de los niveles de hace un año

Al revisar el comportamiento de la moneda en períodos más amplios, se evidencia una tendencia descendente frente a los niveles registrados meses atrás.

Según los datos oficiales, la TRM de este 4 de junio de 2026 se redujo un 13,63% frente al mismo día del año pasado, lo que representa una caída de $563,86. Asimismo, registró una disminución del 1,78% frente al mismo día del mes anterior, equivalente a $64,66 menos.

En comparación con el inicio de 2026, el dólar también muestra una reducción del 4,9%, es decir, $184,23 por debajo de los valores con los que arrancó el año.

Estos resultados mantienen la atención del mercado sobre la evolución de la tasa de cambio y su impacto en sectores clave de la economía colombiana.