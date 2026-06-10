Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 10 de junio

Varios jugadores en Colombia estuvieron atentos durante la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 al resultado del Super Astro Sol, uno de los sorteos más populares del país por la posibilidad de ganar importantes premios acertando una combinación de número y signo zodiacal.

Como ocurre cada día, los apostadores esperaban conocer si la suerte estuvo de su lado en este juego operado por Corredor Empresarial, que se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre quienes participan en las loterías y sorteos nacionales.

A continuación, le presentamos el resultado oficial del más reciente sorteo del Super Astro Sol.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 10 de junio: número ganador

El resultado del sorteo del Super Astro Sol de este miércoles 10 de junio de 2026 fue:

Número ganador: 9281.

Signo zodiacal: Leo.

Los jugadores que acertaron tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal correspondiente podrán reclamar los premios establecidos por el operador del juego, siguiendo los procedimientos y requisitos definidos para este tipo de sorteos.

Es importante verificar cuidadosamente el billete o comprobante de juego antes de realizar cualquier reclamación.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, además de seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número sorteado como el signo zodiacal ganador. Dependiendo del valor apostado y del nivel de coincidencia obtenido, también existen premios para otras combinaciones.

Este sorteo se realiza diariamente y sus resultados son esperados por miles de colombianos que buscan probar suerte y optar por importantes incentivos económicos.

Recuerde consultar siempre los canales oficiales para verificar los resultados y conocer los plazos establecidos para el cobro de premios. Asimismo, es recomendable conservar el comprobante de juego en buen estado, ya que este documento será indispensable en caso de resultar ganador.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN