Nuevo giro inesperado en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025: así se cotizó

El precio del dólar amaneció en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de 3.806,16 pesos. Es decir que, a pesar de que había bajado el día anterior (25 de noviembre de 2025), cambió la tendencia y volvió a subir.

El ascenso exacto fue de 2.07 pesos y, en consecuencia, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares está en 3.710 pesos.

Mientras tanto, la tarifa promedio para que los vendan está rondando los 3.840 pesos.

No obstante, hay que tener en cuenta que los precios que se han identificado en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son los siguientes:

Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.860 pesos para venta.

Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para venta y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.680 pesos para venta y 3.830 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, respecto al miércoles de la semana pasada (19 de noviembre de 2025), subió exactamente 68.61 pesos, lo que equivale a un ascenso del 1.84%.

Sin embargo, en comparación con el mismo día del mes anterior (26 de octubre de 2025), bajó 52.47 pesos.

Además, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (26 de noviembre de 2025), la reducción fue de 575.83 pesos, que significan un 13.14%.

Y, por último, recordando el precio que el dólar reportó en el inicio del 2025, la disminución fue de 602.99 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

A lo largo de esta nueva semana de noviembre, el dólar en Colombia siempre ha abierto por encima de los 3.800 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes: