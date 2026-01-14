Precio del dólar sigue cayendo en Colombia: así cerró este miércoles 14 de enero

El precio del dólar en Colombiavolvió a registrar una jornada a la baja este miércoles 14 de enero, profundizando una tendencia descendente que ya completa varias sesiones consecutivas.

El comportamiento del mercado cambiario dejó cifras que no se veían desde hace más de cuatro años y volvió a poner el foco en el impacto que esta caída tiene sobre la economía diaria de los colombianos.

Durante la sesión, la divisa estadounidense inició negociaciones cerca de los $3.705, pero con el paso de las horas fue perdiendo terreno hasta tocar un mínimo de $3.626,55, niveles que no se registraban desde junio de 2021.

Así cerró el dólar hoy en Colombia, 14 de enero

El cierre oficial se dio en $3.655,01, lo que representó una caída de $8,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

La TRM para este miércoles 14 de enero de 2026 fue de $3.663,24, confirmando una disminución diaria de $53,85, equivalente a un descenso del 1,45 % frente a la jornada anterior.

En el mercado se registró un precio mínimo de $3.610 y un máximo de $3.684,42, con 1.943 transacciones que movieron cerca de US$1.468 millones.

De acuerdo con los datos oficiales del mercado, la divisa estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años, lo que refleja un fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar y una mayor confianza de los inversionistas en el entorno local.

¿Qué significa esta caída del dólar?

La baja del dólar no solo se reflejó frente al día anterior. En comparación con el mismo día de la semana pasada, el precio disminuyó un 1,8 %, mientras que frente al mismo día del mes anterior la reducción fue del 3,31 %.

Si se mira el comportamiento anual, la caída es aún más significativa: 15,42 % menos que hace un año, lo que equivale a casi $668 por dólar.

Desde el inicio de 2026, la divisa acumula un retroceso del 2,5 %, un dato que empieza a sentirse en sectores como las importaciones, el turismo y algunos bienes de consumo.

Aunque expertos recomiendan prudencia, el mercado sigue atento a los próximos movimientos que definan si esta tendencia a la baja se mantiene en las siguientes semanas.