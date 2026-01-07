Precio del dólar en Colombia cambió de tendencia hoy 7 de enero: así cerró la jornada

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 7 de enero con leves movimientos, en un contexto de cautela en los mercados internacionales.

Los inversionistas se mantuvieron a la expectativa de nuevos datos económicos en Estados Unidos, claves para anticipar el rumbo de las tasas de interés.

Durante el día, la divisa estadounidense tuvo un comportamiento estable, aunque terminó la sesión con un ligero repunte frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en una jornada de menor volatilidad comparada con días anteriores.

Así cerró el dólar hoy miércoles 7 de enero

Al cierre de operaciones, el dólar se negoció en $3.749,02, lo que representó un aumento de $18,76 frente a la TRM, que para este miércoles se ubicó en $3.730,26.

En el desarrollo de la jornada, la moneda alcanzó un precio mínimo de $3.710 y un máximo de $3.773,90, con un total de 1.295 transacciones.

El volumen negociado fue de US$1.035 millones, reflejando una actividad moderada en el mercado cambiario local. Aunque el cierre fue al alza, el comportamiento general del día estuvo marcado por la prudencia, sin sobresaltos fuertes para el peso colombiano.

¿Qué pasó con la TRM y el balance frente a otros periodos?

La TRM del 7 de enero fue de $3.730,26, un nivel que representa el más bajo en más de una semana, específicamente desde el pasado 30 de diciembre de 2025. Frente al día anterior, la tasa bajó $39,77, equivalente a un descenso del 1,05 %.

Si se compara con otros periodos, el dólar también mostró retrocesos importantes, pues frente al mismo día de la semana anterior disminuyó un 0,71 %, mientras que frente al mismo día del mes anterior se redujo un 2,6 %.

En lo que va del año, la caída es del 0,71 %, y frente al mismo día del año anterior el descenso alcanza un 14,36 %, es decir, $625,25 menos.