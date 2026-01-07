CANAL RCN
Economía

¡Volvió a bajar! Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 7 de enero de 2026

El dólar en Colombia se mantuvo con la tendencia a la baja y llegó a su precio más bajo en lo que va del 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
08:47 a. m.
El dólar en Colombia abrió este miércoles 7 de enero con una nueva disminución en su precio, luego de varios días de expectativa tras la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y las tensiones con el presidente colombiano Gustavo Petro.

Precio del dólar HOY 7 de enero de 2026

El precio de la divisa abrió a la baja: $3.720, marcando un leve descenso con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día de hoy que fue fijada en $3.730,26. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.710 y un máximo de $3.720.

Este cambio en la TRM representó un descenso de $39,77 en comparación al martes 6 de enero, siendo el segundo día consecutivo que se mantiene con la tendencia a la baja y de esta manera llega al precio más bajo en lo que vamos de año.

La expectativa por un dólar inferior a los $3.500

Hay varios factores que podrían apuntar a una caída constante del dólar en este 2026, comenzando por la relación con Estados Unidos a nivel comercial y teniendo en cuenta principalmente las elecciones presidenciales, factores que son decisivos en la inversión que llegue al país.

Analistas consideran que llegar a un dólar en $3.500 sería el precio ideal para la economía nacional, aunque es bastante complejo que se llegue a dar este escenario. De acuerdo a una encuesta publicada por Fedesarrollo, "para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.911".

