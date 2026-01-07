¡Volvió a bajar! Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 7 de enero de 2026

El dólar en Colombia abrió este miércoles 7 de enero con una nueva disminución en su precio, luego de varios días de expectativa tras la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y las tensiones con el presidente colombiano Gustavo Petro.

RELACIONADO Así quedó el salario para aprendices Sena en 2026 tras reforma laboral y aumento del mínimo

Precio del dólar HOY 7 de enero de 2026

El precio de la divisa abrió a la baja: $3.720, marcando un leve descenso con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día de hoy que fue fijada en $3.730,26. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.710 y un máximo de $3.720.

Este cambio en la TRM representó un descenso de $39,77 en comparación al martes 6 de enero, siendo el segundo día consecutivo que se mantiene con la tendencia a la baja y de esta manera llega al precio más bajo en lo que vamos de año.

RELACIONADO Trump ordena plan inmediato para comercializar petróleo venezolano en Estados Unidos

La expectativa por un dólar inferior a los $3.500

Hay varios factores que podrían apuntar a una caída constante del dólar en este 2026, comenzando por la relación con Estados Unidos a nivel comercial y teniendo en cuenta principalmente las elecciones presidenciales, factores que son decisivos en la inversión que llegue al país.

Analistas consideran que llegar a un dólar en $3.500 sería el precio ideal para la economía nacional, aunque es bastante complejo que se llegue a dar este escenario. De acuerdo a una encuesta publicada por Fedesarrollo, "para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.911".