¡Volvió a bajar! Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 7 de enero de 2026
El dólar en Colombia se mantuvo con la tendencia a la baja y llegó a su precio más bajo en lo que va del 2026.
Noticias RCN
08:47 a. m.
El dólar en Colombia abrió este miércoles 7 de enero con una nueva disminución en su precio, luego de varios días de expectativa tras la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y las tensiones con el presidente colombiano Gustavo Petro.
Precio del dólar HOY 7 de enero de 2026
El precio de la divisa abrió a la baja: $3.720, marcando un leve descenso con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día de hoy que fue fijada en $3.730,26. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.710 y un máximo de $3.720.
Este cambio en la TRM representó un descenso de $39,77 en comparación al martes 6 de enero, siendo el segundo día consecutivo que se mantiene con la tendencia a la baja y de esta manera llega al precio más bajo en lo que vamos de año.
La expectativa por un dólar inferior a los $3.500
Hay varios factores que podrían apuntar a una caída constante del dólar en este 2026, comenzando por la relación con Estados Unidos a nivel comercial y teniendo en cuenta principalmente las elecciones presidenciales, factores que son decisivos en la inversión que llegue al país.
Analistas consideran que llegar a un dólar en $3.500 sería el precio ideal para la economía nacional, aunque es bastante complejo que se llegue a dar este escenario. De acuerdo a una encuesta publicada por Fedesarrollo, "para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.911".