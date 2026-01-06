Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

El precio del dólar en Colombia volvió a moverse a la baja este martes 6 de enero de 2026, en una jornada marcada por un menor nerviosismo en los mercados internacionales y un mejor ambiente en las bolsas globales.

La divisa estadounidense registró su segundo día consecutivo de retroceso, reflejando un escenario externo más calmado y señales de política monetaria que fueron bien recibidas por los inversionistas.

Así cerró el dólar hoy 6 de enero en Colombia

Al cierre de la jornada, el dólar terminó en $3.730,48, lo que representó una caída de $39,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes se ubicó en $3.770,03.

Y es que durante el día, según el Diario La República, la divisa tocó un mínimo de $3.701,15 y un máximo de $3.766, en una sesión con 1.920 transacciones y un volumen negociado de US$1.357 millones, cifras que evidencian una jornada activa pero con sesgo bajista.

En términos porcentuales, la cotización del dólar en Colombia bajó $20,74, equivalente a un descenso del 0,55 % frente al día anterior.

Balance del dólar frente a otros periodos

Más allá del resultado diario, el balance frente a otros periodos deja señales mixtas. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar mostró un aumento del 1,7 % ($63,06), mientras que frente al mismo día del mes anterior se redujo un 1,57 % ($59,99).

Comparado con el inicio del año, la divisa registra un leve incremento del 0,34 % ($12,95).

Uno de los datos más relevantes es la comparación anual, pues frente al 6 de enero de 2025, el dólar cayó un 13,44 %, lo que equivale a $585,48 menos.