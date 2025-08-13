CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia hoy 13 de agosto: volvió a caer y tocó su precio más bajo en días

El dólar en Colombia cayó este 13 de agosto y marcó su precio más bajo en más de tres semanas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:33 a. m.
El precio del dólar en Colombiainició la jornada de este miércoles 13 de agosto con una nueva caída que lo llevó a tocar su nivel más bajo en más de tres semanas.

La moneda estadounidense abrió en $4.010, lo que representa una disminución de $7,12 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $4.017,12.

Según los reportes oficiales, la cotización se mantiene en una senda bajista que ha marcado las últimas semanas, impulsada por factores externos y la mayor confianza de los inversionistas en el peso colombiano.

Dólar toca mínimo en más de tres semanas

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, la TRM para este miércoles muestra una caída de $28,75, equivalente al 0,71 % respecto al día anterior. Esto significa que el dólar alcanzó su precio más bajo desde el pasado 21 de julio de 2025.

La variación frente a otros periodos también es significativa:

  • Frente al mismo día de la semana anterior, el precio cayó $76, un 1,86 %.
  • En comparación con el inicio del año, el dólar acumula una baja de $392,03 (−8,89 %).
  • Frente al mismo día del año pasado, la disminución es de $46,14 (−1,14 %).

Pese a este comportamiento, si se compara con el mes anterior, la divisa registra un ligero aumento de $13,22 (+0,33 %).

Factores que influyen en la caída del dólar

Analistas del mercado señalan que el retroceso del dólar en Colombia responde a un entorno internacional más favorable para monedas emergentes, sumado a un repunte en los precios del petróleo y a la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos.

Para los consumidores y empresas, un dólar más bajo significa alivio en productos importados y posibles ajustes a la baja en el costo de algunos bienes y servicios. Sin embargo, los exportadores podrían sentir presión en sus ingresos si la tendencia continúa.

Con esta nueva caída, el mercado estará atento a si el dólar logra mantenerse por debajo de la barrera de los $4.000 en los próximos días, algo que no ocurre desde hace meses.

