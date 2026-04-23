Fondos privados deberán trasladar 25 billones a Colpensiones en 30 días

El Ministerio de Trabajo expidió este jueves un decreto que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones en un plazo máximo de 30 días.

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La medida, según la cartera, busca garantizar el pago de las pensiones de los afiliados que se trasladaron al régimen público en medio de la ventana de oportunidad abierta por la reforma pensional.

Fondos privados anuncian acciones legales

Desde Cartagena, en el marco de su congreso anual, los fondos privados anunciaron que demandarán el decreto y tomarán acciones legales para frenar la medida. Argumentan que los recursos pertenecen a los afiliados y que la reglamentación vigente establece que deben permanecer en los fondos privados, incluso cuando los trabajadores se trasladan a Colpensiones.

Según sus voceros, cerca de 20 billones corresponden a ahorros de personas que aún no se han pensionado, mientras que el resto pertenece a quienes ya reciben mesada, por lo que no habría sustento jurídico para exigir el traslado.

Gobierno defiende necesidad de recursos

El Ministerio de Trabajo sostiene que el traslado es indispensable para garantizar el pago de las pensiones en el corto plazo. “Este es el único ahorro con que contamos para asegurar las pensiones en el futuro. Si no se utilizan ahora, no habrá con qué pagarlas”, señaló la cartera.

Mientras tanto, los presidentes de los cuatro fondos privados se encuentran reunidos con sus abogados para analizar las implicaciones del decreto y definir la estrategia jurídica que presentarán en los próximos días.