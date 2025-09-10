El dólar repunta en Colombia: así abrió la jornada de este 9 de octubre

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este jueves 9 de octubre de 2025 con un leve incremento, reflejando una tendencia de volatilidad en el mercado cambiario.

La divisa estadounidense abrió en $3.897,16, lo que representa un aumento de $17,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día anterior, que se ubicó en $3.879,80, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Durante las primeras horas de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.886 y un máximo de $3.960, con 20 transacciones por un monto total de US$11,5 millones, lo que refleja una actividad moderada pero con tendencia al alza.

TRM del dólar en Colombia para el 9 de octubre de 2025

La TRM para este jueves 9 de octubre se fijó en $3.892,06, lo que representa un aumento de 12,26 pesos, equivalente a 0,32% más frente a la jornada previa.

Sin embargo, si se compara con otras fechas, el comportamiento sigue siendo a la baja frente a meses anteriores:

Frente al mismo día del mes anterior, el dólar se redujo 1,66%, equivalente a $65,49.

En comparación con el inicio del año, ha bajado 12,01%, es decir, $529,35.

Y frente al mismo día del año anterior, la caída es de 8,36%, equivalente a $353,74.

Factores detrás del comportamiento del dólar

Analistas explican que la reciente recuperación del dólar obedece a la expectativa por las tasas de interés en Estados Unidos y a los movimientos de los inversionistas locales que buscan cobertura ante la inflación.

A pesar del repunte diario, el dólar sigue mostrando una tendencia descendente en el año, lo que ha beneficiado parcialmente a los importadores, aunque mantiene en alerta a los exportadores por la reducción en sus márgenes.